Bloomberg: правительство добивается от Банка России снижения ключевой ставки

Правительство России оказывает давление на Центробанк, склоняя к более оптимистичным экономическим прогнозам, а также призывая регулятор дать сигнал рынку о готовности смягчать свою денежно-кредитную политику. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.

Как отмечает агентство, в преддверии заседания ЦБ, которое запланировано на 10 февраля, официальные российские лица в правительстве ожидают от регулятора более четкого сигнала, что ключевая ставка может быть снижена в 2023 году.

Между тем глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее коллеги, отмечает Bloomberg, не намерены снижать ставку в связи с рисками высокой инфляции. Вместо этого специалисты планируют подчеркнуть, что в текущих условиях шанс снижения ключевой ставки невысок, отмечает агентство.

В ЦБ считают, что замедление инфляции может быть временным, а делать точные прогнозы в условиях нестабильной ситуации невозможно. По данным Росстата, инфляция по итогам 2022 года составила 11,94%. Аналитики ЦБ ожидают, что в 2023 году она составит 6%. При этом ключевой показатель правительства — 4%.

При этом сотрудники Банка России, и госпожа Набиуллина в частности, согласны на улучшение экономических прогнозов. Как отмечают источники Bloomberg, правительство положительно оценивает этот шаг, поскольку в таком случае регулятор будет стремиться к смягчению своей денежно-кредитной политики.

На сегодняшний день ключевая ставка установлена на уровне 7,5%. ЦБ уже три раза сохранял этот показатель. Согласно прогнозу Центробанка, в 2023 году средняя ключевая ставка будет в диапазоне 6,5–8,5%, в 2024-м — 6–7%, в 2025-м — 5,6%. Регулятор допускал изменения прогноза ключевой ставки по итогу учета нескольких факторов, в том числе конъюнктуры нефтегазовых рынков, конечного бюджета и санкционных ограничений.

Лусине Баласян