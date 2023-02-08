Storytel вселяется в «Дом историй»

Бывшая команда покинувшего Россию сервиса аудиокниг Storytel запускает издательство «Дом историй», которое будет специализироваться на художественной литературе. Основным инвестором проекта выступил бывший гендиректор Storytel в России Борис Макаренков, который выкупил российский бизнес самиздата «Литнет». Эксперты оценивают вложения в проект на уровне 30–40 млн руб., называя среди рисков высокую конкуренцию в сегменте художественной литературы, которая будет усиливаться на фоне потери прав на зарубежные произведения из-за санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С февраля в России заработало новое книжное издательство «Дом историй». Там “Ъ” рассказали, что проект реализует российская команда шведского книжного сервиса Storytel (ушел из страны 1 октября 2022 года). Основным юрлицом выступает ООО «Эвербук», зарегистрированное в 2012 году, его владелец и гендиректор — Борис Макаренков, который возглавлял Storytel в России. Главным редактором «Дома историй» будет Анастасия Завозова, переводчик и в прошлом главный редактор российского офиса Storytel.

Проект запущен на собственные средства господина Макаренкова, уточнил представитель издательства. Объем инвестиций не раскрывается. В издательстве рассчитывают выйти на окупаемость в течение двух лет.

«Дом историй» планирует издавать произведения зарубежных и российских авторов — бумажные, электронные и аудиокниги. Основным направлением будет художественная литература, в частности детективы, триллеры, фантастика и фэнтези, семейные саги и готические романы: «Нон-фикшена пока не планируется, может быть, в дальнейшей перспективе». Сейчас в портфеле издательства уже около 200 изданий, в числе которых «Словно мы злодеи» М. Л. Рио, «Арктический клуб любителей карри» Дани Редд, «Вниз, сквозь ветки и кости» Шеннон Макгвайр и другие. Средний тираж будет составлять 5 тыс. экземпляров.

Борис Макаренков в прошлом году также стал владельцем платформы самиздата «Литнет»: он выкупил 100% у сооснователя сервиса, украинского предпринимателя Сергея Грушко (см. “Ъ” от 2 июня 2022 года). «Связки в плане бизнес-процессов и иных взаимодействий между "Литнетом" и новым издательством нет»,— уточнил представитель Бориса Макаренкова. Он добавил, что у «Дома историй» уже есть договоренности о размещении электронных и аудиокниг на платформах «Литреса» и «Яндекса» (владеет лицензией на использование платформы «Букмейт», управляющая сервисом «Букмейт Лимитед» признана Минюстом иноагентом).

«Издательство — долгая игра, процесс от покупки прав до полки в магазине может занимать до полугода. В этом масштабе инвестиции в проект могли составить 30–40 млн руб.»,— полагает собеседник “Ъ” на издательском рынке, добавляя, что основными статьями расходов при запуске будут покупка прав на книги и зарплаты сотрудников. Он предполагает, что близость к сервису самиздата в теории поможет проекту быстрее окупиться: «На "Литнете" можно выбирать самые продаваемые книги и приводить их в офлайн».

Проект заявил достаточно большой средний тираж, конкурировать издательству придется с «Эксмо», АСТ, «Азбукой-Аттикус» и «Альпиной», отмечают собеседники “Ъ” на книжном рынке. Основными рисками для «Дома историй» они называет высокую конкуренцию в сфере массовой художественной литературы, которая только усилится по мере того, как зарубежные права будут становиться для российских издателей все менее доступными. Также, по словам одного из источников “Ъ”, на окупаемость проекта может повлиять ужесточение регулирования контента и падение покупательской способности: «Книга за 400 руб. продается втрое лучше той же книги за 600 руб.».

В нынешней турбулентной ситуации говорить о возврате инвестиций в горизонте двух лет «кажется крайне оптимистичным», отмечает основной владелец издательств Popcorn Books и Individuum Денис Котов, реальный срок составляет от пяти лет. Экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов считает сильной стороной проекта специализацию на художественной литературе, отмечая, что доля сегмента в продажах растет последний год: «Многим хочется сбежать подальше с этой планеты — хотя бы в хорошие романы».

Валерия Лебедева