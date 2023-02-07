Склонен к пробегу

Екатеринбургская компания Lucky Motors может продать свой единственный салон в Перми другому дилеру из Свердловской области — компании Crystal Motors, развивающей сеть салонов автомобилей с пробегом в разных городах. По данным источников на рынке, стороны уже заключили рамочный договор. Эксперты предполагают, что таким образом Lucky Motors решила избавиться от автоцентра ушедших из РФ брендов, приносившего в последнее время низкий доход. Crystal Motors, до этого не присутствовавшая в Прикамье, по мнению участников рынка, быстро найдет здесь клиентов. Вместе с тем, предприниматели сомневаются, удастся ли новому игроку загрузить салон.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пермском салоне по ул. Спешилова, 101а площадью около 4 тыс. кв. м Lucky Motors осуществляла продажу автомобилей Nissan и Infiniti, а также проводила сервисное обслуживание машин марки Datsun. Генеральный директор компании Дмитрий Кузнецов сообщил «Ъ-Прикамье», что сделка по продаже автоцентра уже закрыта. Ее сумму и покупателя господин Кузнецов раскрывать отказался.

Официально смена собственника салона еще не произошла. Согласно выписке из ЕГРН, им по-прежнему владеет учредитель Lucky Motors Евгений Канаев.

По словам источника на рынке, сделка еще не завершена, пока стороны подписали только рамочный договор. Собеседник «Ъ-Прикамье» утверждает, что пермский салон намерен приобрести дилер Crystal Motors. По его данным, за свой автосалон продавец просил 190 млн руб.

Эту же информацию сообщил еще один собеседник в автомобильном бизнесе. Он добавил, что Lucky Motors выставила на продажу и часть своих автосалонов в Свердловской области, однако на них интересантов пока не нашлось.

Гендиректор Crystal Motors Антон Смотрин сведения о покупке пермского автосалона не подтвердил, заявив, что таких планов у компании и не было.

Компания Lucky Motors работает на рынке с 1996 года. Юрлицо дилера — ЗАО «Лаки Моторс» — зарегистрировано в Екатеринбурге. По данным kartoteka.ru, его единственным владельцем является господин Канаев. В Перми компания владела только одним автоцентром. В Свердловской области, по информации на официальном сайте Lucky Motors, у нее их пять: два салона Renault, салон Haval и автоцентр с шоурумами Nissan и Geely в Екатеринбурге, а также салон Renault в Серове. Помимо продажи новых автомобилей компания развивает направление автомобилей с пробегом. Выручка ЗАО «Лаки Моторс» по итогам 2021 года составила 6,4 млрд руб., чистая прибыль — 263,8 млн руб.

Crystal Motors —федеральная сеть салонов автомобилей с пробегом, основанная в Екатеринбурге в 2011 году. Активно предоставляет услуги трейд-ин, комиссионной продажи и обмена автомобилей. На данный момент, помимо столицы Свердловской области, компания присутствует еще в десяти городах: Челябинске, Тюмени, Сургуте, Омске, Томске, Новосибирске, Кемерово, Барнауле, Новокузнецке и Красноярске. Управляет сетью ООО «Авалон», 100% в уставном капитале которого принадлежат уроженцу Чусовского района Пермского края Артуру Шарафиддинову. Выручка общества за 2021 год — 176,9 млн руб., чистый убыток — 14,4 млн руб.

Отметим, что рядом с бывшим салоном Lucky Motors расположен салон крупнейшей российской сети по продаже подержанных авто «Ключ­авто», а также точка по продаже б/у машин «Карлсон».

Гендиректор «Брайт Парка» Олег Долженков считает, что бывшему собственнику автосалона по ул. Спешилова, 101а оказалось крайне сложно наладить в нем продажу новых брендов взамен ушедших с рынка Nissan и Infiniti. «После начала СВО в стране продавать можно только Lada, УАЗ, „Москвич“ и китайские бренды. В Камской долине все эти бренды присутствуют, включая мультибрендовый салон китайских авто сети „Демидыч“»,— заметил гос­подин Долженков. Площадь салона, по оценке участника рынка, вместит 2–5 дилерств. «Не представляю, чем в нынешних условиях его можно было бы заполнить»,— полагает руководитель «Брайт Парка». В то же время, и для продажи подержанных авто площади салона избыточны, добавляет он.

Автомобильный консультант Алексей Деткин отмечает, что компания Lucky Motors ранее была заметным игроком на рынке. «Но прежде она специализировалась в большей степени как раз на автомобильных брендах, которые ушли из РФ. Скорее всего, именно поэтому дилер сегодня вынужден реализовать некоторые активы. Пустующие салоны не только не приносят доходов, но и могут генерировать убытки — содержание помещений и персонала требует больших затрат»,— пояс­няет господин Деткин. Озвученная источниками «Ъ-Прикамье» сумма сделки, по его оценке, выглядит реалистичной. «В Перми такие активы, как правило, стоят в пределах 150–200 млн руб., в Екатеринбурге уже дороже — 300–350 млн руб. Думаю, поэтому и покупателей там приходится искать дольше»,— считает эксперт. Crystal Motors, по его мнению, быстро найдет клиентов в Перми, так как сегодня здесь мало компаний, которые занимаются комиссионной продажей автомобилей. «Тем не менее, даже дилерам, которые это делают, федеральный игрок вряд ли составит ощутимую конкуренцию, так как рынок автомобилей с пробегом гораздо шире рынка новых авто»,— говорит Алексей Деткин.

Екатерина Артемова