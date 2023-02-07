Грозный призыв

Краевые власти предложили базовому перевозчику пермского аэропорта Nordwind открыть cубсидируемые прямые рейсы в ряд городов, в том числе Грозный и Иркутск. Сейчас авиакомпания выполняет полеты из Большого Савино в семь городов. В этом году перевозчик откроет маршруты до Махачкалы и Минска. Замгендиректора авиакомпании Антон Маттис не исключает, что марш­рут от Перми до Грозного может появиться в будущем, но пока перевозчик намерен проана­лизировать, как будет «раскатываться» рейс Казань—Грозный, который был запущен прошлой осенью. Источники, близкие к перевозчику, говорят, что открывать маршрут из Прикамья в Чечню пока экономически нецелесообразно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Об обращении властей региона к Nordwind Airlines «Ъ-Прикамье» рассказали несколько источников в авиа­ционной отрасли и правительстве края. В документе руководству авиакомпании предлагается рассмотреть возможность открыть прямые рейсы из Перми в несколько российских городов, в том числе Грозный и Иркутск. Как говорят собеседники, официального ответа на обращение перевозчик пока не дал. В пресс-службе министерства транс­порта по региону на вопросы «Ъ-Прикамье» по этому поводу не ответили.

Сейчас базовый перевозчик Большого Савино Nordwind выполняет из Перми еженедельно девять рейсов в семь российских городов: Астрахань, Санкт-Петербург, Сочи, Мурманск, Ниж­ний Новгород, Владикавказ и Калининград. Коммерческий директор Nordwind Антон Маттис рассказал на пресс-конференции, что в этом году из Большого Савино добавятся рейсы до Минска и Махачкалы дважды в неделю. По словам господина Маттиса, на маршрут до Владикавказа вместо E190 на 110 кресел авиакомпания поставит B737-800 вместимостью 189 пассажиров из-за прогнозируемого высокого спроса.

Антон Маттис не исключил, что в будущем из Перми может быть открыт и прямой рейс до Грозного. Минувшей осенью Nordwind открыл полетную программу до столицы Чечни из Казани на B737-800. По его словам, в компании намерены проанализировать, насколько он будет успешен. Господин Маттис отметил, что северокавказские направления перевозчик развивает совместно с Pegas Touristik, которая продает пакетные туры по рес­публикам.

Источник, близкий к авиа­компании, полагает, что об открытии рейсов до Грозного в этом сезоне речи идти не может. «Даже с учетом субсидий экономически этот марш­рут будет убыточным,— убежден он.— Если говорить о туризме, то расстояние от Махачкалы до Грозного по дороге составляет меньше 200 км, добраться из города в город можно за несколько часов. Северный Кавказ — сравнительно небольшой регион, поэтому открытие полетных программ сразу в несколько городов приведет к размыванию пассажиропотока. Понятно, что лучше один прибыльный рейс, чем два нерентабельных».

Отметим, что в последнее время взаимодействие Пермского края и Чеченской Республики активизировалось. Собеседники «Ъ-Прикамье» отмечают, что это произошло после назначения начальником УФССП по Пермскому краю Абдула Алаудинова. Вчера Пермский край посетили представители министерства туризма Чечни, которые презентовали программы туров по рес­публике.

Совладелец туристической компании «Волга­Wolga» Вадим Яхнин полагает, что Дагестан «зайдет» прикамским туристам, в том числе из-за Каспийского моря. «Если из заграничных направлений останется только Турция, то Дагестан в плане морского отдыха будет гораздо более бюджетным вариантом,— думает он.— Если на рейсы поставят B737-800, то „раскатать“ это направление сразу, может, будет тяжеловато, но к середине сезона возможно».

Директор турагентства «Акапулько» Мария Голоднова напоминает, что открытие рейсов в Махачкалу анонсировали сначала авиа­компания Red Wings, а затем и Nordwind, но в итоге были отменены. «Поэтому по поводу продажи туров в Дагестан у локальных участников рынка есть определенные опасения,— отмечает эксперт.— Думаю, такие туры будут предлагаться после того, как перевозчик начнет выполнять эти рейсы, и будет уверенность, что марш­рут будет работать хотя бы месяц».

В то же время, госпожа Голоднова говорит, что популярность Дагестана как туристического направления за прошлый сезон существенно выросла. «Думаю, рост можно прогнозировать и в предстоящем сезоне, но, опять же, много будет зависеть от доступности зарубежных направлений, той же Турции»,— пояснила Мария Голоднова. Рейсы до Грозного, по ее оценкам, вряд ли будут пользоваться большим спросом среди покупателей пакетных туров.

Дмитрий Астахов