Число жертв обрушения дома в Тульской области увеличилось до пяти

ГУ МЧС Тульской области сообщило, что число жертв обрушения подъезда пятиэтажки в Ефремове увеличилось до пяти человек. Обрушение произошло ранее сегодня, 7 февраля, по предварительной информации, в результате взрыва газа.

«Достали тело еще одного погибшего. Всего погибло пять человек. Разбор завалов продолжается»,— сообщили ТАСС в МЧС.

По последним данным МЧС из-под завалов удалось спасти семь человек, трое пострадали, их госпитализировали. Жильцы дома были экстренно эвакуированы.

По данным прокуратуры Тульской области, подъезд жилого дома обрушился из-за взрыва газа. В экстренных службах ТАСС сообщили, что причинной взрыва стала неисправность газового оборудования. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, прибывший на место происшествия, поручил создать штаб по ликвидации ЧС, возникшей в результате взрыва. В МЧС планируют оценить степень разрушения дома, чтобы принять решение о его восстановлении или сносе.

Лусине Баласян