В Латвии горит завод по производству дронов, которые поставлялись на Украину

В латвийском городе Марупе загорелся завод по производству БПЛА, принадлежащий компании Edge Autonomy, сообщает издание Delfi со ссылкой на пресс-службу Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Работники завода сообщили изданию, что пожар начался после взрыва.

В ГПСС сообщили, что информация о пожаре поступила в службу в 15:00 по местному времени, к тушению привлечено почти 50 пожарных машин. Местным жителям рекомендовали закрыть окна и двери, а также выключить вентиляцию во избежание вреда здоровью.

Edge Autonomy была основана в Латвии в 2009 году. В феврале 2021 года производителя купила американская AE Industrial Partners. По данным агентства LETA, Edge Autonomy занимается производством беспилотников и видеокамер для военных и гражданских целей, продукция продается более чем в 50 странах мира. По информации агентства LSM, компания поставляет военные дроны в том числе и на Украину.

Эрдни Кагалтынов