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В Пермском университете могут быть назначены два новых проректора

Завтра руководящим сотрудникам ПГНИУ будут представлены два новых проректора. Как сообщают Telegram-канал «Реальная Пермь» и агентство Ura.ru, ими назначены экс-сотрудник «ЛУКОЙЛ-Пермь» Игорь Плотников и бывший ректор вуза Игорь Макарихин. Господин Плотников подтвердил агентству, что работает со 2 февраля «проректором по кадровой политике и официальным вопросам». По данным «Ъ-Прикамье», новых сотрудников завтра представят на расширенном совещании ректората вуза.

Ранее в ПГНИУ сменилось руководство. С 1 февраля приказом Минобрнауки РФ и. о. ректора вуза был назначен Игорь Германов, до этого занимавший в университете должность проректора по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе и возглавлявший управление кадровой политики. Дмитрий Красильников, руководивший ПГНИУ с 2020 года, по официальным данным, покинул пост по состоянию здоровья.

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