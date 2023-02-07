Черноморское побережье накрыл ураган

Норд-ост, обрушившийся на Краснодарский край в ночь с понедельника на вторник, нарушил нормальную жизнь городов черноморского побережья. Больше всего от непогоды пострадали Новороссийск и Геленджик, где ветер срывал крыши домов и опрокидывал автомобили, из-за повреждения сетей отключалось снабжение теплом и электричеством. Шторм прервал работу Керченской переправы, движение грузовиков вдоль Цемесской бухты остановлено. В Новороссийске и Геленджике 8 февраля отменены занятия в школах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Краснодар №1|Телетайп Фото: Telegram-канал Краснодар №1|Телетайп

Черноморское побережье Краснодарского края оказалось во власти непогоды в ночь с понедельника на вторник. От шквального ветра пострадали Новороссийск и Геленджик, в меньшей степени Анапа и Туапсе. В Новороссийске и Геленджике ветер опрокинул два грузовых автомобиля, повреждены крыши и фасады зданий, снесены рекламные конструкции, остановочные павильоны и светофоры. Падающие под напором ветра деревья разбивали легковые машины, ломали заборы, обрывали линии электропередачи. В акватории Черного моря с якорей сорвались два пришвартованных судна.

В течение дня 7 февраля из Новороссийска, где объявлен режим ЧС, поступали сообщения о нарушении электроснабжения и подачи тепла из-за повреждения сетей. В центре города приостановлено теплоснабжение сорока многоквартирных домов, а также гимназии, детского сада и поликлиники моряков. В пригородах Анапы ураганный ветер нарушил электроснабжение пятнадцати населенных пунктов. Аварийные службы ведут восстановительные работы.

Сочи минувшей ночью накрыло мокрым снегом, по прогнозам, снег будет идти до утра 8 февраля. Метеорологи предупреждают о возможном усилении ветра и снижении температуры воздуха. В горах на высоте свыше тысячи метров над уровнем моря сохраняется небольшая опасность схода лавин, ситуацию контролируют противолавинные службы.

По информации мэрии Сочи, все горнолыжные трассы пока работают в штатном режиме, решение о работе трасс операторы курортов принимают исходя из обстановки.

Сильный ветер и снегопад затруднили транспортное сообщение между городами Краснодарского края, а также в направлении Крыма.

Паромная переправа через Керченский пролив не работает из-за шторма.

По данным МЧС на середину дня вторника, на стоянках вблизи переправы находились 92 автомобиля. Водителям большегрузов, которые следуют в Крым, рекомендуют выбирать маршруты через Херсонскую область и Мариуполь.

Проезд по трассе М4 «Дон» между Геленджиком и Новороссийском вдоль Цемесской бухты закрыт для грузовых автомобилей, так как сильный ветер может опрокинуть машину.

Около пятидесяти большегрузов на этом участке вынуждены ждать улучшения погоды, для водителей организованы пункты обогрева и горячее питание. На случай ухудшения погоды экстренные службы Кубани готовы развернуть на автомобильных трассах 326 пунктов обогрева на 30 тыс. человек.

По прогнозам метеорологов, в течение ближайших суток в регионе сохранятся сложные погодные условия — штормовой ветер, метель, гололедица. Оперативный штаб Краснодарского края рекомендует автомобилистам не выезжать на улицы без крайней необходимости. Занятия в средних школах Новороссийска и Геленджика 8 февраля отменены.

Анна Перова, Краснодар