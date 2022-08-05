Суд последней станции

Ситуация вокруг подконтрольной РФ Запорожской атомной электростанции на Украине стала одним из наиболее проблемных сюжетов проходящей в нью-йоркской штаб-квартире ООН обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал обстановку на станции «нестабильной», изъявив желание лично осмотреть ее. Обеспокоенность физической и ядерной безопасностью АЭС выразили США и их союзники. В российской делегации в свою очередь заявили, что угрозу ядерной катастрофы создают украинские военные и те, кто им помогает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси давно, но пока по-прежнему безуспешно пытается попасть на Запорожскую АЭС, с 28 февраля контролируемую российскими военными

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko, Alexander Ermochenko / Reuters Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси давно, но пока по-прежнему безуспешно пытается попасть на Запорожскую АЭС, с 28 февраля контролируемую российскими военными

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko, Alexander Ermochenko / Reuters

Мирное использование атома — один из трех столпов Договора о нераспространении ядерного оружия, в связи с чем было заранее понятно, что без обсуждения непростой ситуации вокруг крупнейшей атомной электростанции в Европе — Запорожской АЭС — конференция в Нью-Йорке не обойдется.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал обстановку на Запорожской АЭС «крайне нестабильной» и вновь заявил о желании лично побывать в Энергодаре, где расположена станция. «Мы надеемся, что сможем поехать в Запорожье, потому что, если что-то произойдет там, нам останется винить только себя»,— отметил он.

Напомним, Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с 28 февраля. При этом ею по-прежнему управляет украинский оператор «Энергоатом», на станции работают украинские специалисты.

Рафаэль Гросси пытается организовать визит инспекторов своего агентства в Запорожье все последние месяцы, но пока безуспешно.

«Отправка туда — сложная вещь. Это требует понимания и сотрудничества ряда сторон. Это Украина и украинский объект, и такой визит требует согласия и содействия от властей Украины,— сказал Рафаэль Гросси в Нью-Йорке.— В то же время АЭС занята Россией. И я должен поговорить с теми, кто контролирует ситуацию на месте, для прояснения многих технических вопросов — обеспечения физической безопасности АЭС и безопасности ядерного материала».

Рафаэль Гросси отверг утверждения о том, будто запланированную на конец июня поездку инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС заблокировал Секретариат ООН. «Блокировки миссии не было. Нам нужно согласие всех игроков, чтобы направить миссию»,— пояснил он.

Об этом же заявил журналистам в Нью-Йорке и официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Утверждения о том, что секретариат заблокировал поездку МАГАТЭ в Запорожье, совершенно не соответствуют действительности. Секретариат всегда поддерживал работу МАГАТЭ на Украине и продолжает поддерживать ее всеми возможными способами»,— заверил он.

Ранее версию о том, что именно Секретариат ООН ставит палки в колеса инспекторам МАГАТЭ, огласила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российской стороной была проделана «колоссальная, непростая подготовительная работа» для обеспечения визита делегации Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС: «Были тщательно продуманы и предварительно согласованы организационные вопросы и детали визита, включая маршрут следования миссии, меры по обеспечению безопасности представителей МАГАТЭ и привлечению к участию в ней высокопоставленных зарубежных специалистов. Тем не менее перейти к практической фазе до сих пор не получилось».

Из того комментария следовало, что заблокировать поездку мог Секретариат ООН — «по сугубо политическим причинам». Мария Захарова призвала прекратить «мышиную возню» и «проникнуться чувством ответственности за ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС», предупредив, что если там «не дай бог что» случится, то «будет уже не до политики».

Ранее “Ъ” писал, что против визита Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС выступают украинские власти. Об этом, в частности, неоднократно заявлял глава «Энергоатома» Петр Котин. В Киеве Рафаэля Гросси обвиняют в подыгрывании России, а также предупреждают, что не могут гарантировать безопасность международных инспекторов (см. “Ъ” от 8 июня).

Представители Украины, США и ряда других стран в своих выступлениях на обзорной конференции по ДНЯО настаивали на том, что угрозу физической и ядерной безопасности Запорожской АЭС создала и продолжает создавать Россия.

«Мы глубоко обеспокоены тем фактом, что Россия заняла ядерные предприятия на Украине, особенно Запорожскую АЭС, одну из крупнейших в Европе»,— заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, «имеется, в том числе и в СМИ, достоверная информация», что «Россия использует станцию в качестве военной базы, чтобы вести огонь по украинцам, зная, что они не станут отвечать, чтобы избежать ужасной аварии на атомной станции». Энтони Блинкен охарактеризовал действия России как «верх безответственности» и подчеркнул: «Чрезвычайно важно, чтобы МАГАТЭ получило доступ к этим предприятиям, чтобы понять, что там происходит, и убедиться, что они эксплуатируются в соответствии со всеми необходимыми нормами безопасности».

Со схожим обвинением в адрес России выступил на конференции ООН и замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий. «Впервые в истории гражданские ядерные объекты стали фактором в тактике ведения войны. Государство-агрессор относится к АЭС как к обычному полю битвы, оно вообще не пытается заботиться о ядерной безопасности,— заявил он.— Русские используют украинские ядерные объекты в качестве плацдарма для нападений на военные и гражданские объекты Украины, а также склада для своих боеприпасов». Дипломат также обвинил российскую сторону в оказании физического и психологического давления на украинский персонал станции.

Российские официальные лица версию о том, что РФ использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, категорически отвергают. «Более нелепых пропагандистских вбросов слышать не приходилось»,— заявил на конференции в Нью-Йорке член российской делегации, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. По его словам, действия вооруженных сил РФ «никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции».

«Находящаяся в зоне проведения специальной военной операции Запорожская АЭС была взята под охрану исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими формированиями и иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для возможной организации ядерной провокации с непредсказуемыми последствиями»,— подчеркнул Игорь Вишневецкий. И добавил: «На электростанции нет никаких военных формирований, за исключением ограниченного количества военнослужащих, необходимого для обеспечения ее безопасности».

Из выступления российского дипломата следовало, что угрозу Запорожской АЭС создает украинская сторона.

«За последние месяцы вооруженными формированиями Украины совершен ряд провокаций с использованием беспилотных летательных аппаратов (в том числе поставленных государствами НАТО), направленных на нарушение нормального функционирования станции, запугивание ее персонала, подрыв безопасности АЭС и, в конечном счете, создание угрозы ядерной катастрофы»,— заявил Игорь Вишневецкий.

В пятницу представители пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области в очередной раз обвинили украинскую сторону в обстреле прилегающей к АЭС территории, что, по их словам, привело к повреждению двух линий электропередачи. «Удар явно выверен. Били для того, чтобы попытаться вызвать техногенную катастрофу»,— заявил один из членов ВГА агентству ТАСС.

В свою очередь Игорь Вишневецкий на конференции ООН подчеркнул, что в настоящее время Запорожская АЭС «работает в штатном режиме», а «персонал выходит на работу как в обычное мирное время». По его словам, отмена поездки инспекторов МАГАТЭ в Энергодар «сыграла на руку киевскому режиму и его западным кураторам, которые выражали сомнение в целесообразности поездки на Запорожскую АЭС, пока там, дескать, находятся "оккупанты"». «Уверены, что Киев изначально был заинтересован в срыве этой миссии с тем, чтобы не допустить столь невыгодных ему оценок МАГАТЭ — о том, что станция работает в штатном режиме и никаких проблем там не существует»,— отметил Игорь Вишневецкий.

Елена Черненко