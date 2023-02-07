Минцифры запустило приложение для дистанционного оформления Fan ID. «Карта болельщика», бета-версия которой сейчас доступна, поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код. Скоро Fan ID можно будет оформить прямо в приложении и без посещения МФЦ. Придут ли фанаты на стадионы, получив возможность удаленного оформления Fan ID? Об этом — спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Комментарии к материалам на эту тему в интернете говорят о том, что фанаты вряд ли сменят гнев на милость. Спартаковское объединение «Фратрия» уже заявило, что бойкот матчей РПЛ будет бессрочным. С этим согласны группировки других футбольных клубов. Причем такая позиция фанатов не позволит ходить на стадионы даже тем, кто в целом готов оформить документ. Например, болельщик ЦСКА, актер, участник шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков рассуждает так: «Я в принципе не против Fan ID, кого нужно, того найдут. Но если ребята против, то я с ребятами. Я не могу быть, не знаю, штрейкбрехером неким».

При этом министр спорта нашей страны Олег Матыцин уверенно заявляет, что введение паспорта болельщика не отразится на посещаемости. Хотя опыт Турции, которая уже проходила этот путь, доказывает, что проблемы все-таки будут, рассказал “Ъ FM” комментатор Эльвин Керимов: «После введения Fan ID прошло уже семь лет. В первые годы в Турции посещаемость упала на 50% в целом по всей лиге, а в некоторых городах и стадионах на 90%. То есть они возвращали болельщиков года четыре».

В Турции болельщики на арены вернулись. То же самое случится и в России, уверен бывший владелец «Спартака», бизнесмен Андрей Червиченко: «В том, что они бойкотируют, мне кажется, ничего страшного нет, никто от этого не умрет. А потом все равно все это уляжется. И я думаю, что и сейчас некоторые сепаратно делают эти Fan ID, если такая возможность есть. Все равно будут ходить».

Только вот когда это случится — вопрос открытый. И то, что клубы будут терять деньги, пока фанаты бойкотируют матчи РПЛ, факт неоспоримый, считает руководитель Международной школы спортивного менеджмента Максим Белицкий: «Фанаты ходят всегда и платят постоянно за обычные билеты, я говорю не про VIP, абонементы покупают. И точно половина всех доходов от билетов поступает от них».

Да, официальных заявлений по поводу того, что Fan ID не повредит нашему футболу, хоть отбавляй, так же как и спичей на тему некой работы с клубами и болельщиками. Мобильное приложение также наверняка упростит возможность визита на стадионы. Но реальные масштабы бедствия мы сможем себе представить только после того, как возобновится сезон.

Кто знает, может быть, господин Матыцин прав, и в начале марта мы увидим на матчах РПЛ переполненные арены и красочные фанатские секторы. Интересно только, какой будет риторика министра спорта, если вдруг этого не случится.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".