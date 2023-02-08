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Родительское собрание

Романтическая комедия Майкла Джейкобса

В прокат выходит романтическая комедия Майкла Джейкобса «Знакомство родителей» (Maybe I Do). За тем, как старая гвардия в лице Ричарда Гира, Сюзан Сарандон, Дайан Китон и Уильяма Х. Мэйси перетягивает на себя одеяло с влюбленной парочки, которую мог изобразить кто угодно, не без удовольствия наблюдала Юлия Шагельман.

Ричард Гир и Дайан Китон, Уильям Х. Мэйси и Сюзан Сарандон оказались куда моложе своих молодых партнеров

Ричард Гир и Дайан Китон, Уильям Х. Мэйси и Сюзан Сарандон оказались куда моложе своих молодых партнеров

Фото: Endeavor Content

Ричард Гир и Дайан Китон, Уильям Х. Мэйси и Сюзан Сарандон оказались куда моложе своих молодых партнеров

Фото: Endeavor Content

Жанр голливудской романтической комедии за свою историю пережил два пика. Первый пришелся на период с 1930-х по 1960-е годы, когда на экранах сияли элегантные пары, с пулеметной скоростью перебрасывающиеся остроумными репликами,— поскольку секс и обнаженку запрещал показывать кодекс Хейса, всю эротику персонажам приходилось переплавлять в диалоги. Затем в кино стало больше свободы, и ромкомы не то чтобы утратили свои позиции, но уступили первые места в таблице кассовых сборов картинам, наполненным экшеном и совсем не шуточными страстями.

Второй расцвет начался в 1990-е, с таких фильмов, как «Когда Гарри встретил Салли» (1989) и «Красотка» (1990). Появились новые королевы и короли ромкомов: Джулия Робертс, Мег Райан, Ричард Гир, Хью Грант. Фильмы с их участием неизменно становились чемпионами проката. Крупные студии снова поставили выпуск ромкомов на поток и в конце концов свели их к одной и той же штампованной формуле, разыгрывающейся в полностью оторванных от жизни ситуациях. В результате к середине 2000-х жанр снова потерял популярность. В то же время произведения вроде «Секса в большом городе» и комедий Джадда Апатоу деконструировали ромком, заменив романтику насущными проблемами вроде контрацепции, импотенции и безработицы.

Попытки возродить ромком в его классическом виде предпринимались примерно с этого же момента, но удалось это только стриминговым сервисам, обнаружившим, что зрители по жанру соскучились. С легкой руки «Нетфликса» онлайн-платформы активно занялись производством комедий про любовь персонажей, уже решивших все бытовые проблемы, затем они стали потихоньку возвращаться и на большой экран. Снимаются в этих фильмах все те же звезды, что и раньше: только в прошлом году, например, вышли «Билет в рай» с Джулией Робертс и Джорджем Клуни и «Первый встречный» с Дженнифер Лопес.

«Знакомство родителей» тоже в первую очередь привлекает актерским составом. При этом паре, за чье совместное будущее мы вроде как должны болеть, даже на афише отведен малозначительный угол, хотя Мишель, которая как-то очень несовременно жаждет выйти замуж за своего сомневающегося бойфренда Аллена (Люк Брейси), играет продолжающая семейные традиции Эмма Робертс, племянница Джулии. Но главные герои этого спектакля (фильм поставлен заслуженным сценаристом и режиссером-дебютантом в полном метре Майклом Джейкобсом по собственной пьесе), конечно, не они, а их родители. Судьба сводит две пары — с одной стороны Говард (Гир) и Грейс (Китон), с другой Сэм (Мэйси) и Моника (Сарандон) — в момент, когда оба брака уже давно превратились в видимость. Они готовы эту видимость даже поддерживать — конечно, ради детей, но, когда выясняется, что дети стали парой, декорации трещат по швам. И теперь обеим родительским парам предстоит если не спасти свои отношения, то хотя бы не окончательно испортить те, что сложились у их отпрысков. На этом пути звездная четверка получит возможность продемонстрировать харизму (за нее отвечают в основном Гир и Сарандон) и умение переключаться из юмористического режима в сентиментальный (тут вступают Китон и Мэйси), а молодое поколение постарается не сильно им мешать.

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