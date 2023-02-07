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Нового главу Добрянки выберут в конце марта

Дума Добрянского городского округа приняла решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа. Как сообщает Telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах», конкурс-испытание назначен на 23 марта. Документы от кандидатов будут приниматься с 10 февраля по 13 марта. Окончательное решение по выбору главы из отобранных кандидатов планируется принять на очередном заседании думы 30 марта.

Предыдущий глава Добрянского округа Константин Лызов, возглавлявший муниципалитет с 2011 года, в конце января досрочно ушел в отставку в связи с переходом в администрацию губернатора. Там он занял должность замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления. Обязанности главы Добрянки в настоящий момент исполняет первый заместитель главы администрации округа Николай Поздеев.

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