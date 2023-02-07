Жителя Переславля арестовали по делу о возбуждении вражды к правоохранительным органам

Следственное управление СК РФ по Ярославской области расследует уголовное дело в отношении жителя Переславля по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды в отношении представителей определенной социальной группы лицом после его привлечения к ответственности за аналогичное деяние). Переславский районный суд заключил под стражу Алексея Гаранина до 31 марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского СК и областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

«По данным следствия, Алексей Гаранин распространял и хранил на персональной странице в социальной сети видеозапись, которая содержит совокупность лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды (ненависти, розни) в отношении сотрудников правоохранительных органов»,— сообщили в пресс-службе суда.

В СК рассказали, что в феврале прошлого года мужчина был привлечен за аналогичное деяние по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Тогда ему назначили 50 часов обязательных работ.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы»,— сообщили в СК.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах, арестованный являлся сторонником организации «СССР» (организация признана экстремистской и запрещена в России с 2019 года).

Алла Чижова