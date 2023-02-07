Фонд Сахарова и «Медузу» внесли в список нежелательных организаций

Минюст России сообщил о пополнении списка нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. В него включены The Andrei Sakharov foundation («Фонд Андрея Сахарова» в США) и «Medusa Project» («Проект Медуза», Латвия; признан иностранным агентом).

Генпрокуратура признала расположенный в США «Фонд Андрея Сахарова» нежелательной организацией 23 января. Американская организация аффилирована с российском «Фондом Сахарова», «Сахаровским центром» (признан иностранным агентом) и берлинским «Сахаров-центрумом». «Фонд Андрея Сахарова» был образован в России в 1989 году, в США — в 1990 году.

«Медуза» была признана нежелательной организацией Генпрокуратурой 26 января. В ведомстве сочли, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». «Medusa Project» зарегистрировали в Латвии в 2014 году.

Статус нежелательной организации позволяет привлекать ее сотрудников к уголовной ответственности по ст. 284.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до четырех лет. Административная и уголовная ответственность грозит тем, кто лайкает и распространяет материалы нежелательной организации или оказывает ей финансовую поддержку.

В список нежелательных организаций также входит издания «Проект» (Project Media, Inc), «Важные истории» (IStories fonds), The Insider.

Лусине Баласян