Заключена концессия по созданию медкомплекса в Выксе с группой «Медси»

Правительство Нижегородской области заключило концессионное соглашение с ООО «Медси Выкса», которое выступило с частной инициативой о создании, финансировании и эксплуатации медицинского хаба в Выксе, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. Объект состоять из клинико-диагностического центра (включая отделение стоматологии и станцию скорой медицинской помощи) и родильного дома. Предполагаемая мощность клинико-диагностического центра – не менее 100 посещений в смену и не менее 300 коек для стационара. В роддоме должно быть не менее 30 родильных коек. ООО «Медси Выкса» – дочернее общество АО ГК «Медси», крупной сети частных клиник.

Объем инвестиций концессионера составит порядка 3,5 млрд руб, с учетом проектирования построить медицинский комплекс рассчитывают за три года. «Реализация данного проекта позволит повысить в Выксунском районе и близлежащих районах доступность и качество оказания первичной и специализированной медицинской помощи, улучшить уровень здоровья населения, модернизировать первичное звено здравоохранения», – отметил Егор Поляков.

Иван Сергеев