Nintendo Switch стала третьей самой продаваемой консолью в истории

Японская компания Nintendo опубликовала квартальный отчет, в котором сообщила о количестве проданных консолей Nintendo Switch — с момент запуска в 2017 году она реализовала 122,6 млн устройств. Это позволило Switch войти в тройку самых популярных консолей в истории после PlayStation 2 и Nintendo DS, у которых 155 млн и 154 млн проданных штук соответственно. Также Switch обошла PS4, которая продалась тиражом 117,2 млн штук.

Прогноз по продажам Switch не был выполнен, и в Nintendo снизили прогноз по годовой выручке на 4%, до $12 млрд, а операционной прибыли — до $3,6 млрд. В целом компания надеется за год продать 18 млн консолей Switch вместо изначально запланированных 19 млн, а также 205 млн игр к ней вместо изначально планировавшихся 210 млн. За 2021 финансовый год компания продала 28,8 млн Switch. Как считают аналитики Bloomberg, продажи Nintendo Switch будут замедляться и дальше, пока компания не представит новую консоль.

Евгений Федуненко