Еще одну партию пиломатериалов и гуманитарной помощи отправили жители Удмуртии участникам СВО

Сегодня, 7 февраля, жители и предприятия Удмуртии отправили еще одну партию гуманитарной помощи военнослужащим, выполняющим боевой долг в зоне спецоперации. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в этот раз направляются пиломатериалы, строительное оборудование, посылки с нательным бельем, теплыми вещами и продуктами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Заместитель председателя правительства Удмуртии Ильяс Ханнанов подчеркнул, что всем необходимым для выполнения боевых задач военнослужащих обеспечивает министерство обороны РФ. Однако командование части, с которой поддерживается постоянная связь, сообщает о необходимой дополнительной помощи подразделениям. «Все поступающие к нам заявки мы отрабатываем в полном объеме»,— отметил господин Ханнанов.

После того, как в Удмуртию поступает заявка, к сбору гуманитарной помощи подключаются жители, предприятия и органы власти. Партия организованно отправляется в место назначения.