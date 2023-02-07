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обновлено 15:55

Реконструкцией общежития на ул. Уральской займется подрядчик строительства краевой инфекционной больницы

Администрация Перми подвела итоги конкурса на выполнение работ по реконструкции здания бывшего общежития по ул. Уральской, 110, для размещения общеобразовательной организации. По информации на сайте госзакупок, победителем признано ООО «ЖБК-Строй», предложившее выполнить работы по начальной цене контракта — за 645,6 млн руб. Сейчас закупка находится на стадии подписания договора с компанией.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, «ЖБК-Строй» необходимо приспособить объект для организации образовательного процесса для 400 учащихся 7–11-х классов в одну смену. В здании должно быть построено несколько блок-секций: для основного и среднего общего образования, физкультурно-спортивный блок, культурно-информационный блок, блок столовой, медицинский блок, административно-хозяйственный блок. Необходимо также обустроить прилегающую территорию: предусмотреть спортивную площадку и зону отдыха, провести озеленение. На выполнение всех работ «ЖБК-Строй» дается не более 700 дней с даты передачи компании строительной площадки.

Здание общежития на ул. Уральской, 110, было построено в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. В январе 2019 года произошло частичное разрушение стены левого крыла дома. После этого здание признали аварийным. Было установлено, что дом не является памятником архитектуры. Краевые власти сообщили, что объект будет снесен, а на этом месте построят новое здание для школы, отвечающее современным требованиям.

ООО «ЖБК-Строй» зарегистрировано в Перми в 2011 году. По данным Kartoteka.ru, половина долей в уставном капитале компании принадлежит ее гендиректору Константину Меновщикову, еще 50% находятся в собственности самого ООО. Среди проектов «ЖБК-Строй» уже есть объекты социальной инфраструктуры. Так, в 2018 году общество выиграло контракт стоимостью 624,2 млн руб. на строительство школы на 1100 учащихся в Лысьве, где сейчас работает МАОУ «Лицей “ВЕКТОРиЯ”». В 2021 году компания была выбрана подрядчиком строительства нового здания краевой инфекционной больницы, стоимость этого контракта составила 2,1 млрд руб. Выручка ООО «ЖБК-Строй» в 2021 году — 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 89 млн руб.

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