Чистые активы «Пермских моторов» уменьшились за год больше чем на 2 млрд рублей

Стоимость чистых активов АО «ОДК — Пермские моторы» за 2022 год уменьшилась на 2,049 млрд руб., следует из отчетности компании. По данным «СПАРК», по итогам 2021 года чистые активы общества оценивались в 5,544 млрд руб., а на 31 декабря прошлого года их стоимость составила 3,495 млрд руб. Причины изменения в отчетности предприятия не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. Летом прошлого года ОДК увеличила уставный капитал пермского предприятия на 474,6 млн руб.— с 2,447 до 2,992 млрд руб.