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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 59 лет президенту, председателю правления ПАО «Сбербанк России» Герману Грефу

Герман Греф

Герман Греф

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Герман Греф

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Его поздравляет основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков:

— Дорогой Герман, прими мои самые теплые поздравления с Днем рождения! Горжусь нашей многолетней дружбой! Знаю тебя давно и хорошо, как чрезвычайно умного, энергичного, принципиального и честного человека, который в любых, даже самых сложных обстоятельствах думает прежде всего о тех, за кого несет ответственность. И всегда отвечает за свои слова! Это редкие качества, которые делают тебя отличным управленцем, позволяют добиваться успеха и строить инновационный бизнес с заботой о людях. Пусть тебе и впредь сопутствует удача во всех начинаниях. Желаю крепкого здоровья и воплощения новых идей!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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