Пермское УФАС оштрафовало Сбербанк на 400 тыс. рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю выявило в действиях ПАО «Сбербанк» нарушение Закона о рекламе. Как сообщили в пресс-службе Пермского УФАС, речь идет о размещенном банком рекламном баннере «Сбер Прайм+. Самая выгодная подписка» на щите у автодороги «Дружба». В ведомстве пояснили, что, согласно закону, использование в рекламе сравнительной характеристики путем употребления слов «самый», «лучший», «первый» возможно, только если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение, в данном же случае такой критерий отсутствовал. Кроме того, часть информации, а именно условия подписки «Сбер Прайм+», на баннере отображена значительно более мелким, нечитаемым шрифтом, чем текст, призванный привлечь внимание потребителя.

Реклама ПАО «Сбербанк» признана ненадлежащей. За нарушение Закона о рекламе общество привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 400 тыс. руб.