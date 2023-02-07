«ТЭК СПб» направит 800 млн рублей на модернизацию 22 котельных в семи районах Петербурга

ГУП «ТЭК СПб» в рамках программы модернизации подведомственных источников энергии реконструирует в течение 2023 года 22 котельные в Приморском, Курортном, Выборгском, Красносельском, Пушкинском и Колпинском районах Санкт-Петербурга. Общий объем инвестиций в проекты составит 800 млн рублей, рассказали «Ъ-СПб» в компании.

Весь объем инвестиций сформирован из собственных средств «ТЭКа». Из готовящихся к модернизации котельных семь будут переведены на новое энергоэффективное оборудование, 11 – на газовое питание, еще три заменят уличными газовыми термоблоками. Котельную на Петергофском шоссе, 27, планируется закрыть, а абонентов переключить на другую энергоснабжающую организацию.

Всего в программу реконструкции котельных на неэкологичных видах топлива включено 27 источников. К настоящему моменту реконструировано пять из них.

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