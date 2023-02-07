Bentley Bentayga EWB получил эксклюзивную версию от Mulliner

Компания Bentley представила первую модификацию удлиненного кроссовера Bentayga EWB от Mulliner — исполнение Winter Wine Festival.

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Созданный придворным тюнинг-ателье Mulliner в единственном экземпляре автомобиль посвящен Зимнему фестивалю вина в Неаполе. За основу был взят кроссовер в «комфортном» исполнении Azure, который получил эксклюзивный декор кузова и салона.

Bentayga EWB окрашен в три слоя белым перламутровым цветом Snow Quartz, который дополняют серебристо-черные 22-дюймовые колеса. Салон обит кожей цветов Mulliner White и Beluga Black с элементами аметистового оттенка. Эксклюзивный характер версии помимо логотипов подчеркивают подушки, вдохновленные винной тематикой, аметистового цвета с белой окантовкой.

В оснащение эксклюзивного кроссовера вошли сиденья Bentley Airline Seat, которые имеют 22 регулировки и встроенный климат-контроль и массажер. Заднее правое кресло может откидываться на угол до 40 градусов — при этом переднее правое кресло сдвигается вперед, а из его спинки откидывается подставка для ног.

Bentley Bentayga EWB Winter Wine Festival был продан на благотворительном аукционе. Семейная пара, которая приобрела кроссовер, получила помимо автомобиля пятидневное путешествие по Англии и Шотландии с посещением завода Bentley и винокурни Macallan.

Максим Вершинин