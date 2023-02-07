Гособвинение запросило для алтайской журналистки 9 лет колонии за фейки об армии

Прокуратура запросила девять лет колонии для журналистки портала RusNews Марии Пономаренко. Также гособвинение просит суд запретить обвиняемой в течение пяти лет вести публичную деятельность в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мария Пономаренко была задержана в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года в рамках расследования уголовного дела о распространении недостоверных сведений об армии РФ по мотивам политической ненависти. Затем она была доставлена в Барнаул, где и рассматривается дело.

Дело было возбуждено после того, как Мария Пономаренко выложила в соцсеть пост об обстреле драмтеатра в Мариуполе.

Защита Марии Пономаренко сообщила «Ъ-Сибирь», что будет настаивать на ее оправдании.

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Анна Егорова