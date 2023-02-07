КРПК может оптимизировать управленческую структуру

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК, 100% в собственности краевого минстроя) стало управляющей компанией учрежденного им ООО «Дом.59», которое занимается строительством ЖК «Любимов» в Березниках. По данным Kartoteka.ru, соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена 6 февраля. Ранее компанией «Дом.59» руководил директор, должность которого с ноября 2022 года занимал Алексей Поляшов.

В пресс-службе корпорации пояснили, что Алексей Поляшов покинул «Дом.59» 31 января и тогда же завершил работу на параллельно занимаемом посту директора КРПК по строительству. Теперь АО в лице его генерального директора Алексея Буракова является единоличным исполнительным органом и управляющей организацией ООО «Дом.59». «Таким образом, краевая корпорация укрепляет контроль над строительством последних домов жилого комплекса “Любимов”. Ряд кадровых решений был принят руководством компании в связи с необходимостью в кратчайшие сроки завершить все работы в микрорайоне»,— сообщили в КРПК.

По информации на сайте КРПК, должности директора по строительству в корпорации сейчас нет. Кроме того, из состава топ-менеджмента АО исключены директор по персоналу и директор по правовому сопровождению, должности которых, как и ставка директора по строительству, были введены летом прошлого года, когда корпорация решила провести реформу своей управленческой структуры. На данный момент среди руководителей КРПК, помимо гендиректора, значатся только директор по организационному развитию Александр Васильев, директор по коммерции Алексей Кубышкин и руководитель службы безопасности Иван Лоскутов. В корпорации уточнили, что остальные руководящие посты не упразднены, а просто не замещены в настоящее время. Вместе с тем в КРПК не исключили, что в дальнейшем структура управления организацией может быть оптимизирована.