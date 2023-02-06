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Коммерсантъ FM
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Игорь Сечин сообщил, что BP остается акционером «Роснефти»

Британская энергетическая компания BP по-прежнему остается акционером «Роснефти». Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, BP пересмотрела стоимость своего пакета акций до $24 млрд.

«Мы с интересом наблюдаем в аудированной годовой отчетности, что BP, являющаяся нашим акционером на 20%, по результатам работы "Роснефти" пересмотрела стоимость пакета "Роснефти" до $24 млрд. То есть BP по-прежнему с нами»,— сообщил Игорь Сечин во время выступления на India Energy Week (цитата по ТАСС).

27 февраля 2022 года, после начала спецоперации, британская BP объявила о прекращении сотрудничества с «Роснефтью» и планах продать свою долю в 19,75%. На тот момент она стоила $11,5 млрд. В октябре Игорь Сечин сказал, что BP остается «теневым акционером».

В декабре 2022 года в BP заверили, что компания не получала никаких доходов от «Роснефти» с момента объявления об уходе, а также отозвала международной персонал из России. BP также объяснила, что ищет покупателя своей доли, однако этот процесс усложняется международными санкциями и российским законодательством. Сделки по выходу иностранных акционеров из российских компаний должно одобрить правительство РФ.

Лусине Баласян

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