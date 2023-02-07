Жители Удмуртии чаще всего отправляют посылки почтой в США, Китай и Германию

Наиболее востребованными направлениями экспорта почтовых отправлений из Удмуртии в 2022 году стали США, Китай и Германия. Об этом сообщает пресс-служба Почты России в Удмуртии. Именно в эти страны жители республики чаще всего отправляли посылки. На данные страны пришлось соответственно 28%, 7% и 6% всех зарубежных отправлений. В Израиль из Удмуртии отправились 5% посылок, в Великобританию — 4%.

Всего жители Удмуртии отправили в 2022 году более 10 тыс. международных посылок. В сравнении с 2021 годом топ стран практически не изменился, в него добавился только Израиль.

Больше половины экспортных отправлений из Удмуртии составили мелкие пакеты весом до 2 кг. Чаще всего в экспортных посылках отправляют товары народного потребления и одежду.

Предприниматели–экспортеры из Удмуртии, с которыми работает Почта России, чаще всего отправляют кофе, медовые пряники, пигментные концентраты, банные веники и заточные устройства.

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