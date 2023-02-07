Студенту из Уфы вынесли приговор за поджог помещения военно-учетного стола

Кармаскалинский межрайонный суд приговорил 18-летнего студента первого курса Башкирского государственного аграрного университета Ильяса Габдулхаева к одному году лишения свободы условно с отсрочкой исполнения наказания на один год за поджог помещения военно-учетного стола администрации Архангельского района. Подсудимый признал вину.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Ильяс Габдулхаев в октябре прошлого года разбил окно помещения военно-учетного стола и разлил внутри горючую жидкость. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Венера Хисамова

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