Прокуратура увидела нарушения в предоставлении отсрочки по мобилизации работникам омских предприятий

Центральный районный суд Омска рассмотрит административное дело по заявлению прокурора города, требующего признать незаконной отсрочку, предоставленную работникам ряда предприятий в ходе частичной мобилизации. Рассмотрение дела назначено на 15 февраля.

По данным пресс-службы райсуда, в иске указывается, что призывная комиссия Омска с нарушением законодательства предоставила отсрочку сотрудникам 14 организаций. «Административный истец полагает, что предоставление отсрочки не соответствует положениям действующего законодательства, поскольку организации не принимали участие в гособоронзаказе»,— говорится в сообщении райсуда.

В прокуратуре на запрос «Ъ» не ответили. Ответчиками в карточке дела названы призывные комиссии города и Омской области, областной военкомат.

В перечне заинтересованных лиц по делу — 12 юридических лиц. В их числе: АКБ «Новикомбанк», АО «Омский каучук», ООО «Газпромнефть-Снабжение», ООО «Омский завод трубной изоляции».

Валерий Лавский, Новосибирск