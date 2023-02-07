Открытие буддийского храма в Туве перенесено на более поздний срок

Храмовый комплекс, который строится в Кызыле, будет открыт позже запланированного срока, сообщил «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь Культурного фонда им. К. С. Шойгу Антон Тарханов.

По плану храм должен был распахнуть двери 21 февраля, однако событие состоится весной-летом, точные сроки будут известны позже. Причину переноса в фонде не называют, но отмечают, что проблем при вводе в эксплуатацию не будет.

Строительство буддийского храма в Кызыле ведется по инициативе и под эгидой культурного фонда имени Кужугета Шойгу. Предполагается, что храмовый комплекс станет центром духовной жизни и достопримечательностью республики. В нем также будет располагаться школа для обучения послушников.

На открытие комплекса местные власти ожидали более 200 гостей из Москвы, Хакасии, Бурятии, Калмыкии, Горного Алтая и других регионов России, а также зарубежных стран. По замыслу организаторов, в феврале должен был состояться только первый, светский этап открытия монастыря. Второй этап запланирован на лето – с участием видных религиозных деятелей из Индии, глав монастырей и проведением специальных обрядов.

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Лолита Белова