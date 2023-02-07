Росавиация разрешила «Уральским авиалиниям» запустить рейсы из Екатеринбурга в шесть городов Узбекистана

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск на выполнение полетов из Екатеринбурга в шесть городов Узбекистана, следует из данных Росавиации. В летний период 2023 года перевозчик сможет летать в Карши, Фергану, Нукус, Навои и Уренч (до четырех раз в неделю), а также Бухару (до трех раз).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо этого, авиакомпании разрешили увеличить число рейсов из Екатеринбурга в Намаган (с трех до пяти в летний период) и Самарканд (с трех до семи в зимний).

Всего «Уральские авиалинии» получили допуск на полеты в Узбекистан из 13 российских городов. Так, помимо Екатеринбурга, могут быть запущены рейсы из Краснодара, Грозного, Нижнего Новгорода, Нижневартовска, Сочи, Казани, Махачкалы, Минеральных вод, Челябинска, Жуковского, Ростова-на-Дону. Также может быть увеличено количество рейсов из Санкт-Петербурга.

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