«Экологию-Новосибирск» могут лишить статуса регоператора в Новосибирской области

На прошедшем во вторник заседании комиссии министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области принято решение о наличии оснований для лишения ООО «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «Вис») статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ-Сибирь” в министерстве, само решение о лишении компании этого статуса еще не принято. Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов уточнил ”Ъ-Сибирь”, что «на сегодняшний день “Экология-Новосибирск” исполняет эти функции».

ООО «Экология-Новосибирск» является регоператором по обращению с ТКО в Новосибирской области с 2018 года. В октябре 2022 года в компании введено внешнее управление из-за долгов, которые сама она годом ранее оценивала в 1,9 млрд руб., однако в середине января 2023 года кредиторы проголосовали за переход к процедуре конкурсного производства. Примерно тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в связи с неисполнением регоператором договорных обязательств.

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Дарья Решетникова