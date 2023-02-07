Прокуратура просит приговорить экс-руководителя краевого УКСа к 11 годам колонии строгого режима

В Ленинском районном суде Перми идут судебные прения по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления капстроительства Пермского края Дмитрия Левинского. Как сообщает Properm.ru, прокурор Оксана Костевич попросила признать господина Левинского виновным в получении в 2018 году взятки в размере 2,961 млн руб. от директора ООО «Инвестжилстрой» Алексея Шилова. Деньги полагались за госконтракты на строительные и ремонтные работы. За это преступление гособвинение просит отправить экс-начальника УКСа в колонию строгого режима на 10 лет, с учетом предыдущих приговоров — на 11 лет, а также запретить занимать должности и взыскать штраф 3 млн руб.

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Адвокат господина Левинского попросил суд отнестись критично к показаниям Алексея Шилова, заявив, что господин Шилов неоднократно их менял. Сам подсудимый полностью не согласен с обвинением. Вины в получении взятки и покровительстве подрядчикам он не признает.

Приговор Дмитрию Левинскому суд вынесет 27 февраля.

Расследование уголовного дела о получении Дмитрием Левинским взятки в особо крупном размере СУ СКР по Пермскому краю завершило в июле 2022 года. Сейчас в отношении господина Левинского рассматривается также дело о мошенничестве при строительстве зоопарка. Кроме того, он приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за злоупотребление полномочиями при строительстве поликлиники в Кировском районе Перми.