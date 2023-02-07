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Коммерсантъ FM
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LetterOne выкупит активы британского партнера на Кипре и в Румынии

Фармацевтическое подразделение инвесткомпании LetterOne Михаила Фридмана выкупит у своего британского партнера Blantyre Capital активы на Кипре и в Румынии. Это доля компании — владельца двух европейских фармацевтических активов Remedica и Sun Wave Pharma.

Ходатайства специализированного подразделения инвестхолдинга L1 Health на покупку доли в кипрской Emma Healthcare Holdings в начале 2023 года опубликовали на своих сайтах управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Республики Мальта и комиссия по защите конкуренции Республики Кипр. Внимание на это обратил РБК.

L1 Health обратилась в мальтийский антимонопольный орган, поскольку у фармацевтического актива Remedica есть представительство в республике, а у принадлежащей инвесткомпании LetterOne британской сети Holland & Barrett — франчайзи на этом локальном рынке.

Emma Healthcare является владельцем кипрского производителя дженериков Remedica и румынского Sun Wave Pharma, выпускающего пищевые добавки. У Remedica — пять производственных площадок на Кипре. Продукцию компании поставляют в 135 стран. Sun Wave Pharma выпускает 74 продукта и занимает свыше 13% румынского рынка пищевых добавок.

Дарья Эрозбек

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