Статьи профессора, выигравшей суд с ПГНИУ, снова опубликуют в журнале вуза

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) исполнит требование Пермского краевого суда о публикации исправленных текстов статей доктора экономических наук, профессора, заведующей кафедрой предпринимательства и экономической безопасности вуза Марины Руденко. Как сообщили в пресс-службе университета, статьи госпожи Руденко будут опубликованы в журнале «Вестник Пермского университета. Серия “Экономика”» в соответствии с планом выпуска журнала. Журнал является периодическим научным изданием, которое издается четыре раза в год, ближайший номер должен выйти в конце марта.

Статьи Марины Руденко были опубликованы в «Вестнике Пермского университета» в 2011, 2012 и 2014 годах. В 2019 году редакция журнала получила письмо от комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, в котором было указано, что комиссия обнаружила в некоторых публикациях, в том числе статьях госпожи Руденко, «некорректные заимствования и сомнительное авторство». В дальнейшем редакция «Вестника» произвела ретракцию (отзыв) статей.

В 2020 году Марина Руденко обратилась в суд с иском к университету, поскольку редакция «Вестника» не имеет статуса юрлица. В ходе рассмотрения дела по существу она настаивала, что является автором спорных статей, поскольку защитила по этой тематике кандидатскую и докторскую диссертации. В рамках спора было проведено несколько экспертиз. Сначала Дзержинский, а затем и Пермский краевой суды отказали в удовлетворении требований, но затем Седьмой кассационный суд общей юрисдикции вернул дело на новое рассмотрение в апелляцию. В декабре 2022 года краевой суд полностью удовлетворил требования госпожи Руденко.