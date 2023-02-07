Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Статьи профессора, выигравшей суд с ПГНИУ, снова опубликуют в журнале вуза

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) исполнит требование Пермского краевого суда о публикации исправленных текстов статей доктора экономических наук, профессора, заведующей кафедрой предпринимательства и экономической безопасности вуза Марины Руденко. Как сообщили в пресс-службе университета, статьи госпожи Руденко будут опубликованы в журнале «Вестник Пермского университета. Серия “Экономика”» в соответствии с планом выпуска журнала. Журнал является периодическим научным изданием, которое издается четыре раза в год, ближайший номер должен выйти в конце марта.

Статьи Марины Руденко были опубликованы в «Вестнике Пермского университета» в 2011, 2012 и 2014 годах. В 2019 году редакция журнала получила письмо от комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, в котором было указано, что комиссия обнаружила в некоторых публикациях, в том числе статьях госпожи Руденко, «некорректные заимствования и сомнительное авторство». В дальнейшем редакция «Вестника» произвела ретракцию (отзыв) статей.

В 2020 году Марина Руденко обратилась в суд с иском к университету, поскольку редакция «Вестника» не имеет статуса юрлица. В ходе рассмотрения дела по существу она настаивала, что является автором спорных статей, поскольку защитила по этой тематике кандидатскую и докторскую диссертации. В рамках спора было проведено несколько экспертиз. Сначала Дзержинский, а затем и Пермский краевой суды отказали в удовлетворении требований, но затем Седьмой кассационный суд общей юрисдикции вернул дело на новое рассмотрение в апелляцию. В декабре 2022 года краевой суд полностью удовлетворил требования госпожи Руденко.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...