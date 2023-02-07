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Коммерсантъ FM
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За лошадей впряглись общественники

Генпрокуратуру просят проверить реконструкцию Центрального московского ипподрома

Общественная палата (ОП) РФ просит Генпрокуратуру проверить законность работ по реконструкции Центрального московского ипподрома (ЦМИ). Площадку в 2022 году закрыли на трехлетний ремонт дорожек, реставрацию исторического корпуса и возведение VIP-трибуны. Общественники опасаются «необоснованных расходов» на реконструкцию, которая может быть, по их мнению, небезопасной для лошадей и людей, поскольку проводится без общественной экспертизы. В администрации ипподрома заверяют, что исторический облик главного здания ЦМИ как памятника архитектуры будет сохранен, и недоумевают, чем вызваны претензии относительно завышенной стоимости проекта на фоне его еще не утвержденной сметы.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Об обращении ОП РФ в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность «процедур разработки, согласования, утверждения концепции реконструкции комплекса» и генплана реконструкции ЦМИ говорится в Telegram-канале палаты. Обращению предшествовали слушания, в ходе которых участники заявили, что примененные в генплане реконструкции решения приведут «к огромным необоснованным расходам», изменят исторический облик ЦМИ, а итогом процесса станут постройки, «небезопасные для животных и людей», добавляют в ОП РФ. В палате ссылаются на неназванных экспертов, указавших, что концепция реконструкции ЦМИ принята без проведения общественных слушаний проекта. «Просим оценить законность и целесообразность применения архитектурных и инженерных решений и в случае необходимости отменить решение плана реконструкции»,— добавляют в палате.

Центральный московский ипподром открылся в 1834 году. Главное здание («Беговая беседка») построено в 1889–1894 годах по проекту архитекторов Ивана Барютина и Сергея Кулагина и перестроено в 1950-х годах в стиле сталинской и палладианской архитектуры. В 2004 году здание признано правительством Москвы региональным объектом культурного наследия. Конюшни ЦМИ состоят из 1,2 тыс. денников: в зависимости от сезона здесь расквартированы 850–1000 лошадей, в том числе 550 рысаков. Бега рысаков проводились круглогодично.

Подготовка к реконструкции ЦМИ ведется с августа 2022 года. Инициатива ремонта исходит от структур столичной мэрии и Минсельхоза РФ (в его подчинении находится АО «Росипподромы», управляющее сетью из 16 ипподромов в РФ). В 2021 году идею реконструкции одобрил президент РФ Владимир Путин. Для проекта столичные власти создали ООО ЦМИ, которому Москва направляет средства на реконструкцию, а АО «Росипподромы» — вносит имущество ипподрома. Стоимость работ не утверждена, но, по некоторым оценкам, может превысить 12 млрд руб.

Первые два проекта реконструкции ЦМИ были разработаны еще в 2014 году. Первый предусматривал строительство 40-этажного комплекса на 1 га в юго-западной части ЦМИ, второй — вынос конюшен за черту города (на 100 га земли за МКАД) и застройку 6 га ипподрома жильем. Но против «уничтожения ипподрома» было собрано 19 тыс. подписей; проекты не были реализованы. Столичный мэр Сергей Собянин в 2017 году также выступал за сохранение ипподрома «в первозданном виде».

По утвержденному графику до конца февраля 2023 года все лошади должны покинуть ЦМИ на время трехлетней реконструкции. В госкомпании «Росипподромы» сообщали, что отреставрируют главное здание, переустроят дорожки (с оборудованием трех тоннелей под ними), выстроят новые конюшни (на 1,1 тыс. денников), обустроят парковку и возведут VIP-трибуну на 400 персон «с возможностью приема охраняемых лиц». В августе 2022 года арендаторы конюшен ЦМИ жаловались, что выселение на длительный срок может привести к сокращению поголовья рысаков и даже «разрушению отрасли», предлагая провести ремонт по частям (см. “Ъ” от 23 августа 2022 года). В администрации ипподрома, в свою очередь, заверяли, что бега остановят на полтора года, а на этот период арендаторов готовы принять ипподромы в других городах.

Гендиректор АО «Росипподромы» Дмитрий Зайцев заверил “Ъ”, что исторический облик главного здания ЦМИ будет сохранен. «Это памятник архитектуры, никто не даст делать его реставрацию с изменением исторического облика»,— сказал господин Зайцев, добавив, что объекты конного двора и дорожки ипподрома находятся «в крайней степени износа», часть объектов — в аварийном состоянии. Менеджер также отверг претензии авторов обращения в прокуратуру, что концепция реконструкции разработана без участия профессионального сообщества. Господин Зайцев сказал, что предложения владельцев лошадей, отраслевых ассоциаций и других экспертов продолжают обсуждаться, заверив, что «удовлетворяющие запросам сообщества изменения» будут вноситься в техническое задание проекта реконструкции. Претензии общественников относительно расходов у гендиректора «Росипподромов» вызвали недоумение, поскольку, по его словам, еще не утверждена смета проекта.

В столичном департаменте строительства оперативно не смогли прокомментировать претензии ОП РФ.

Александр Воронов

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