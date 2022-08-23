Скачки с реконструкцией

Центральный московский ипподром (ЦМИ), где бега проводят с 1834 года, закрывают для трехлетнего ремонта дорожек и денников, реставрации исторического корпуса и возведения VIP-трибуны. Инициаторами работ, стоимость которых, по некоторым данным, может превысить 12 млрд. руб., выступают Минсельхоз РФ и московская мэрия. Арендаторы конюшен ЦМИ, где расквартированы до 1 тыс. лошадей, жалуются, что выселение на столь длительный срок может привести к сокращению поголовья рысаков и даже «разрушению отрасли». В администрации ипподрома заверяют, что бега остановят лишь на полтора года, на этот период «временных постояльцев» готовы принять ипподромы в Раменском, Тамбове, Ульяновске, Саратове, Воронеже, Курсе, Орле, Твери, Нижнем Новгороде, а также в Сибири и на Урале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лошадям на Московском ипподроме обещают новые стойла

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Лошадям на Московском ипподроме обещают новые стойла

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Госкомпания «Росипподромы» приступила к подготовке работ по реконструкции Центрального московского ипподрома. Соответствующая инициатива исходит от структур московской мэрии и Минсельхоза РФ. Обращение главы ведомства РФ Дмитрия Патрушев (в подчинении ведомства находится АО «Росипподромы», управляющее сетью из 16 ипподромов в РФ) и мэра Сергея Собянина в марте 2021 года одобрил президент РФ Владимир Путин. Гендиректор АО «Росипподромы» Дмитрий Зайцев объяснил “Ъ”, что обращение к главе государства понадобилось, так как это совместный проект Минсельхоза и правительства Москвы: работу взялись финансировать столичные власти, а земля и имущество ипподрома находятся в федеральной собственности. «Привлечь средства бюджета Москвы напрямую в АО нельзя»,— пояснил источник “Ъ”, знакомый с ходом сотрудничества. Для проекта столичные власти создали ООО ЦМИ, рассказывает господин Зайцев, куда «будут доведены необходимые инвестиции из бюджета Москвы на реконструкцию», а АО «Росипподромы» «внесет имущество ипподромного комплекса». Стоимость работ не утверждена, но, по некоторым оценкам, может превысить 12 млрд руб.

Центральный московский ипподром открылся в 1834 году. Главное здание («Беговая беседка») построено в 1889–1894 годах по проекту архитекторов Ивана Барютина и Сергея Кулагина и перестроено в 1950-х годах в стиле сталинской и палладианской архитектуры. В 2004 году здание признано правительством Москвы региональным объектом культурного наследия. Конюшни ЦМИ состоят из 1,2 тыс. денников: в зависимости от сезона здесь расквартированы 850–1000 лошадей, в том числе 550 — из породы рысаков. Бега рысаков проводятся круглогодично. В АО «Росипподромы» говорят, что ЦМИ — один из немногих ипподромов в мире, где совмещены бега и скачки, а также функции тренировочного центра.

Два проекта реконструкции ЦМИ были разработаны еще в 2014 году архитектурным бюро Master’s Plan. Первый предусматривал строительство 40-этажного многофункционального комплекса на 1 га в юго-западной части ЦМИ, второй — вынос конюшен за черту города (на 100 га земли за МКАД) и застройку 6 га ипподрома жильем. Бывший гендиректор «Росипподромов» Николай Исаков в 2017 году оценивал «полную стоимость реставрации» ЦМИ в 3 млрд руб. Однако против «уничтожения ипподрома» было собрано 19 тыс. подписей; проект не был реализован. Господин Собянин в 2017 году также ратовал за сохранение ипподрома «в первозданном виде».

«Мы полностью сохраняем территорию, без замены уникального функционала»,— уверяет господин Зайцев, добавляя, что строительство жилья в ЦМИ также не планируется. Пока представлены лишь эскизы: детальный проект реконструкции комплекса должен быть завершен к маю 2023 года (а исторического здания — к январю 2024 года), а стройка — начаться уже в марте 2023 года и будет идти около трех лет. Москва выступит заказчиком проекта и оплатит дальнейшую эксплуатацию ипподрома, добавляет Дмитрий Зайцев.

Уведомления о расторжении договоров аренды конюшен (копия одного из них есть у “Ъ”) госкомпания «Росипподромы» начала рассылать арендаторам за два месяца до выселения. 3 августа на встрече в ЦМИ с участием заместителя главы Минсельхоза РФ Андрея Разина менеджерам конезаводов и другим арендаторам представили трехэтапный график освобождения конюшен. К октябрю 2022 года, январю и концу февраля 2023 года их должны соответственно покинуть верховые и «непрофильные», часть рысистых и, наконец, все лошади. Арендаторов выселяют на время реконструкции ЦМИ — с реставрацией главного здания, переустройством дорожек (в «Росипподромах» обещают «привести их в соответствие с отраслевыми требованиями по ширине и радиусам поворотов»), строительством новых конюшен (на 1,1 тыс. денников, в том числе гостевой на 100 лошадей), обустройством парковки, конного, автомобильного и пешеходного тоннелей под дорожками, и, наконец, возведением VIP-трибуны на 400 персон «с возможностью приема охраняемых лиц».

«Последний раз работа ипподрома останавливалась на два года во время войны, когда немцы к Москве подошли»,— уверяет гендиректор Московского конного завода №1 Юрий Прохоров. При этом он согласен, что состояние ЦМИ «оставляет желать лучшего» и «ремонт нужен», но не понимает, «зачем убирать все поголовье лошадей, пороть горячку без проекта и серьезных изысканий». На время ремонта арендаторам предлагается переехать на ипподромы в Раменском, Тамбове, Ульяновске и других городах РФ, но господин Прохоров говорит, что конюшни в том же Раменском «в еще худшем состоянии». «Говорят, места много на Барнаульском ипподроме. Конечно, много — оттуда все уехали в Новосибирск из-за невыносимых условий. Предложили Ульяновск, только там дорожек толком нет, конюшни рушатся»,— перечисляет мастер-наездник международного класса Александр Несяев. По словам бригадира-наездника из ЦМИ Марии Хоревой, круглогодично в РФ работают ипподромы в Раменском, Тамбове, Казани и Уфе, «в остальных условия ужасные». По ее словам, переезд 20 лошадей из Москвы в Тамбов обойдется в 1 млн руб. При этом на содержание одной лошади в ЦМИ арендаторы тратят 30–40 тыс. руб. ежемесячно. Мастер-наездник международного класса Михаил Козлов жалуется, что реконструкция ЦМИ вынудит его покинуть отрасль: «Моя зарплата — 15 тыс. руб., у меня не будет денег на переезд, на перевозку».

«99% частников покупают лошадей у нашего конезавода, чтобы поставить на московский ипподром. Потом от лошадей идет воспроизводство. Если некуда будет ставить лошадей, владельцы перестанут их покупать. Это будет сильнейший удар по отрасли»,— сетует Юрий Прохоров (его завод «производит» до 50 рысаков в год). «Во время реконструкции конезаводы не смогут реализовывать продукцию, рухнет рождаемость, особенно племенная, и тогда (лошадей.— “Ъ”) — на мясокомбинат»,— считает господин Козлов. По мнению Юрия Прохорова, ремонт ЦМИ следует проводить по частям. «Нужно оставить здания, внутри отремонтировать, крышу поменять и выстроить облегченный второй этаж»,— считает Александр Несяев.

Гендиректор АО «Росипподромы» Дмитрий Зайцев говорит, что в ЦМИ следят за тем, чтобы «не нарушить непрерывность испытаний лошадей племенных пород». «Наша цель — как можно дольше оставить на ипподроме рысистых лошадей и проводить бега минимум до конца года параллельно с подготовкой площадки. Для этого нам на первом этапе придется освободить место, перемещая с ипподрома около 110 голов непрофильных лошадей»,— говорит менеджер. Господин Зайцев уверяет, что помимо названных выше ипподромов «временных постояльцев ждут» в Саратове, Воронеже, Курсе, Орле, Твери, Нижнем Новгороде, а также в Сибири и на Урале.

Бега в ЦМИ планируют возобновить в октябре 2024 года. «Лошадей на ипподроме не будет полтора года. Меньше нельзя. Бытует ошибочное мнение, что можно прыгать с места на место во время ремонта, сохранив поголовье. Но ведь планируется построить несколько тоннелей под дорожками, то есть дорожки разберут, и профильным лошадям делать на ипподроме будет нечего. А оставить непрофильных прокатных лошадей, которые бы катали детей на стройплощадке,— это проигнорировать элементарные нормы безопасности»,— добавляет господин Зайцев.

Александр Воронов, Ульяна Миронова