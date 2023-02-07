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Коммерсантъ FM
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Из облигаций повывелись пайщики

Частные инвесторы обратились к рисковым активам

В январе 2023 года частные инвесторы вывели из розничных паевых фондов почти 3 млрд руб. Однако оттоки затронули в основном фонды облигаций, тогда как в более рисковые фонды акций и смешанных инвестиций пайщики несли деньги. Отчасти это может быть связано с позитивными результатами прошлого года у консервативных фондов. В итоге инвесторы фиксируют прибыль в фондах облигаций и частично перекладываются в более рисковые фонды в надежде на восстановление рынка акций.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе 2023 года рынок коллективных инвестиций столкнулся с чистым оттоком средств частных инвесторов. По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, он составил почти 3 млрд руб. В основном вывод средств коснулся облигационных фондов — чистый отток из них составил 4 млрд руб. Кроме того, из фондов драгоценных металлов, ориентированных прежде всего на вложения в золото, было выведено более 0,46 млрд руб. Вместе с тем спросом пользовались рискованные ПИФы — фонды акций (приток почти 0,88 млрд руб.) и фонды смешанных инвестиций (более 0,91 млрд руб.).

Участники рынка коллективных инвестиций связывают такое положение дел с желанием частных инвесторов зафиксировать прибыль в категории фондов, показавших высокий положительный результат по итогам минувшего года. По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, в 2022 году в топ-20 лучших фондов вошли 17 облигационных ПИФов, которые принесли пайщикам доход в размере 10–18%. По словам директора департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктора Барка, инвесторы начали фиксировать прибыль, так как пока не оправдываются надежды на быстрое снижение рыночных доходностей и рост цен. В январе доходность десятилетних ОФЗ, напротив, выросла на 28 базисных пунктов, до 10,3% годовых. «На интерес инвесторов оказывает влияние возможное повышение ключевой ставки в этом году, что, в свою очередь, будет оказывать давление на цены облигаций»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

Выведенные средства не полностью уходили из отрасли, а частично переводились в другие категории фондов. «Обмен паев, как правило, не несет в себе дополнительных расходов и комиссий, позволяет сохранить срок отсчета для применения инвестиционного налогового вычета, а также в текущей обстановке дает возможность купить подешевевшие рискованные активы, после того как облигации позволили сохранить капитал в кризисный год»,— отмечает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Высокий интерес к более рисковым фондам акций связан с неоцененностью российского фондового рынка после обвала более чем на 40% по итогам 2022 года. «Желающих фиксировать убыток в фондах акций на уровне 30–40% по итогам года по-прежнему немного. При этом на рынке становится все больше инвесторов, готовых входить в рынок на текущих уровнях в надежде на его восстановление»,— отмечает заместитель гендиректора «РСХБ Управление активами» Константин Кирпичев. Интерес к таким вложениям поддерживает подъем рынка в январе, по итогам которого индекс Московской биржи вырос более чем на 4% и превысил 2200 пунктов, вернувшись к значениям середины ноября прошлого года. К тому же недавно состоявшиеся выплаты дивидендов крупных компаний дали понять, что российский рынок акций может приносить доход не только от роста цен бумаг, отмечает Виктор Барк.

В ближайший месяц тенденции начала года сохранятся, а именно выход из фондов облигаций в пользу фондов акций и смешанных инвестиций. «Как показывает опыт, массовый инвестор идет в инвестиционные продукты, после того как рынок показывает стабильно положительные результаты в течение нескольких месяцев, а то и года. В этот раз срок будет меньше из-за ограниченного круга альтернатив»,— отмечает Виктор Барк. По мнению Константина Кирпичева, основным драйвером роста останутся маркетинговые усилия управляющих компаний и банков, а органический клиентский спрос больше сосредоточен в динамике оттоков и притоков физлиц на брокерских счетах.

Виталий Гайдаев

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