Bloomberg: Латвия может лишить гражданства бизнесмена Авена

В соответствии с принятым в апреле 2022 года законом латвийские власти рассматривают возможность лишить гражданства российского бизнесмена Петра Авена. О расследовании в отношении господина Авена сообщало латвийское агентство Leta. Представитель МВД Латвии подтвердил это агентству Bloomberg. Он сказал, что расследование продолжается, следователи свои выводы еще не представили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Авен

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Петр Авен

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее бизнесмен возглавлял Альфа-банк, также являлся председателем совета директоров (СД) банка. Покинул СД в марте прошлого года после введения санкций.

Принятый в апреле закон позволяет лишать гражданства владельцев более одного паспорта, если будет доказано, что они «поддерживают геноцид, преступления против мира, а также связаны с угрозами в адрес территориальной целостности и конституционного строя демократических государств». Если латвийские службы безопасности установят, что Петр Авен нарушил закон, то соответствующий документ об этом поступит в Управление по делам гражданства и миграции. Принятое этим ведомством решение впоследствии можно обжаловать в суде.

Господин Авен отказался комментировать Bloomberg эту информацию.

Его дедушка был латышом, бизнесмен получил латвийское гражданство в 2016 году после выполнения требований натурализации и сдачи языкового экзамена.

После начала военной операции против Петра Авена ввели санкции ряд стран, а также ЕС.

Мария Федотова