Bloomberg: Латвия может лишить гражданства бизнесмена Авена

В соответствии с принятым в апреле 2022 года законом латвийские власти рассматривают возможность лишить гражданства российского бизнесмена Петра Авена. О расследовании в отношении господина Авена сообщало латвийское агентство Leta. Представитель МВД Латвии подтвердил это агентству Bloomberg. Он сказал, что расследование продолжается, следователи свои выводы еще не представили.
Петр Авен
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Ранее бизнесмен возглавлял Альфа-банк, также являлся председателем совета директоров (СД) банка. Покинул СД в марте прошлого года после введения санкций.
Принятый в апреле закон позволяет лишать гражданства владельцев более одного паспорта, если будет доказано, что они «поддерживают геноцид, преступления против мира, а также связаны с угрозами в адрес территориальной целостности и конституционного строя демократических государств». Если латвийские службы безопасности установят, что Петр Авен нарушил закон, то соответствующий документ об этом поступит в Управление по делам гражданства и миграции. Принятое этим ведомством решение впоследствии можно обжаловать в суде.
Господин Авен отказался комментировать Bloomberg эту информацию.
Его дедушка был латышом, бизнесмен получил латвийское гражданство в 2016 году после выполнения требований натурализации и сдачи языкового экзамена.
После начала военной операции против Петра Авена ввели санкции ряд стран, а также ЕС.