Проект «Всенаука» объявил о прекращении работы

Команда научно-просветительской программы «Всенаука», существовавшей с 2018 года, объявила о прекращении работы из-за возникших в 2022 году сложностей с ее реализацией. Широкую известность проекту принесла бесплатная раздача научной литературы.

«С февраля 2023 года команда программы ''Всенаука'' распущена»,— сообщается на сайте «Всенауки». Список бесплатно раздаваемых книг будет постепенно сокращаться, однако бОльшая их часть доступна на портале vsenauka.ru до конца января 2024 года.

Как поясняет команда «Всенауки», в 2022 году права на часть бесплатных книг стали недоступны из-за отказа многих зарубежных правообладателей работать в России. Авторов части книг признали иноагентами. Также проект стал терять источники финансирования из-за проблем в экономике, летом от сотрудничества отказался один из основных спонсоров — «Яндекс».

«У ''Всенауки'' просто не стало денег ни на пролонгацию электронных прав на книги, ни на другую активную деятельность»,— сообщили в проекте. На фоне этого, а также других трудностей, с которыми столкнулась просветительская деятельность в РФ, оператор программы «Всенаука» «Русский глобус» решил свернуть проект.

Мария Федотова