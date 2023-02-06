Александр Кержаков возглавит кипрский футбольный клуб «Кармиотисса»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Александр Кержаков станет главным тренером кипрского футбольного клуба «Кармиотисса». Как сообщил «Спорт-Экспрессу» генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус, в среду, 8 февраля, господин Кержаков должен прибыть на Кипр, где состоится подписание контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кержаков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Александр Кержаков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Кержаков близок к тому, чтобы возглавить клуб? Да, это так. Когда будет подписан контракт? В среду он должен прибыть на Кипр и затем подписать контракт»,— сообщил господин Антониус.

В июне 2021 года Александр Кержаков стал главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород». Тогда под его руководством клуб впервые вышел в Российскую премьер-лигу. Однако в июне 2022 года стало известно, что руководство «Нижнего Новгорода» отказалось продлевать с ним контракт.

«Кармиотисса» занимает десятое место c 23 очками в чемпионате Кипра по результатам 22 матчей. Сегодня, 6 февраля, руководство клуба сообщило о расторжении контракта с главным тренером Софронисом Августи. Поводом для этого стали три поражения в четырех последних матчах лиги.