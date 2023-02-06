Задержанный на Красной площади москвич заявил, что хотел украсть тело Ленина

42-летний москвич, сборщик мебели, объявил, что хотел украсть тело Ленина из Мавзолея. МК пишет, что около Мавзолея на Красной площади в полночь 6 февраля был замечен подозрительный мужчина, он попытался открыть его дверь и сразу был задержан. Позже врачи заявили, что у мужчины случилось психическое обострение.

Его родные рассказали, как, по их мнению, было дело. Утром 5 февраля, по их словам, мужчина поехал к школьному другу в Пушкино, однако в 23 часа он уже распивал с кем-то на Тверской улице.

В полиции мужчина подтвердил, что хотел украсть тело вождя мирового пролетариата, но зачем ему это было надо, пояснить не смог.

В воскресенье, 5 февраля, Мавзолей был открыт для посещений до 13:00, сегодня, 6 февраля,— понедельник, выходной день.

Мария Федотова