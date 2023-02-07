Взятки вернули первой инстанции

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил приговор по уголовному делу в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. Материалы расследования переданы на новое рассмотрение в Дзержинский райсуд Перми. Ранее господин Мурай был приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 10 млн руб. за ряд коррупционных преступлений. Приговор обжаловали как прокуратура, посчитавшая, что осужденный должен быть лишен классного чина старшего советника юстиции, так и Сергей Мурай и его адвокат, настаивающие на невиновности экс-надзорщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Мурай убедил кассационный суд, что в его деле нужно разобраться еще раз

Фото: Максим Стругов Сергей Мурай убедил кассационный суд, что в его деле нужно разобраться еще раз

Фото: Максим Стругов

С кассационными жалобами на решения судов первой и апелляционной инстанций обратились как Сергей Мурай и его защитник, так и представители государственного обвинения. Прокуроры считали, что дополнительным наказанием для господина Мурая должно быть лишение его классного чина старшего советника юстиции. В свою очередь, осужденный Мурай настаивал на своей полной невиновности и незаконности решения суда первой инстанции, назначившего ему 11 лет колонии строгого режима и штраф в 10 млн руб. Отметим, что райсуд лишил было обвиняемого прокурорского классного чина, но позже апелляционная инстанция его господину Мураю вернула.

Главные эпизоды уголовного дела экс-прокурора Индустриального района Перми — получение двух взяток от семьи предпринимателя Анатолия Варламова.

Суд согласился с версией следствия о том, что господин Мурай получил 1 млн руб. автотехникой и наличными за невозбуждение уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Дорспецстрой». Еще 1 млн руб. наличными, по материалам дела, он получил от Анатолия Варламова в присутствии его родственников за обещание не требовать для предпринимателя реального срока на процессе по уголовному делу о преднамеренном банкротстве ООО «Уралсибспецстрой».

Еще семь преступлений, которые были вменены экс-прокурору, связаны с посредничеством в передаче взяток в интересах Игоря Кожевникова, который в то время возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю.

По версии следствия, деньги он получал от бизнесменов, которым через службу судебных приставов оказывались услуги по обналичиванию средств. Также Сергей Мурай, по материалам дела, подстрекал начальника одного из отделов службы судебных приставов Александру Марданову к превышению полномочий и служебному подлогу, попросив ее незаконно закрыть исполнительное производство в отношении своего знакомого.

С версией обвинения Сергей Мурай не согласился. По данным “Ъ”, в ходе процесса господин Мурай настаивал, что обвинения в его адрес фактически основываются на противоречивых показаниях лиц, часть из которых сами были фигурантами уголовных дел и хотели смягчить собственную участь. По эпизоду с получением взятки автотехникой в 2015 году бывший прокурор указывал, что даже в 2016 году на нее был наложен арест в рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве.

Также Сергей Мурай отрицал и получение другой взятки от Анатолия Варламова. По его убеждению, описание в уголовном деле обстоятельств, которые относятся к этому эпизоду, выглядит странным и нелогичным. Так, согласно версии следствия, после того как господин Мурай потребовал взятку у предпринимателя, последний сделал запись в ежедневнике: «Подготовить для Мурая 2 млн руб.». После этого господин Варламов в своем доме передал прокурору деньги в присутствии членов семьи, а через пять лет после совершения преступления он добровольно решил явиться в СКР с явкой с повинной и ежедневником. Как отмечает защита, позже экспертиза установила, что запись в ежедневнике выполнена не ранее 2018 года, что абсолютно расходится с показаниями бизнесмена.

Кроме того, указывают экс-надзорщик и его защита, при рассмотрении дела о преднамеренном банкротстве «Уралсибспецстроя» прокуратура настаивала на реальном сроке для Анатолия Варламова, но тот был приговорен лишь к штрафу в 400 тыс. руб. Этот приговор надзорный орган пытался обжаловать в апелляции.

Обвинение в остальных вмененных господину Мураю преступлениях, как считает защита, основывается только на противоречивых показаниях заинтересованных свидетелей, основным из которых является бывший начальник одного из отделов УФССП Александра Марданова.

В ходе следствия и суда экс-пристав сообщила, что через Сергея Мурая получала деньги от предпринимателей в интересах своего начальника Игоря Кожевникова. Господин Мурай, в свою очередь, утверждает, что был едва знаком с госпожой Мардановой и никогда не встречался с ней для передачи денег. Он обращает внимание, что, как и господин Варламов, Александра Марданова также написала явку с повинной, при этом сначала она дала показания только на своего руководителя и лишь позже вспомнила про прокурора. При этом анализ телефонных соединений господина Мурая и пристава показывает, что в период, когда, по версии следствия, передавались деньги, фигуранты не общались.

Представляющий интересы Сергея Мурая адвокат Михаил Постаногов сообщил, что кассационный суд огласил лишь резолютивную часть решения, понять, почему дело возвращено на новое рассмотрение, можно будет после получения и изучения мотивировочной части судебного акта. «Направляя кассационную жалобу, мы были совершенно уверены в своей правоте, поскольку приговор суда не может основываться на непоследовательных и противоречивых показаниях свидетелей, которые к тому же противоречат всем объективным доказательствам по делу»,— подчеркнул господин Постаногов.

Дмитрий Астахов, Пермь