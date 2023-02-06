Бывшей активистке «Открытой России» Шевченко заочно сократили реальный срок

Анастасии Шевченко, бывшей активистке ликвидированной «Открытой России» (связана, как считают правоохранительные органы РФ, с британской Open Russia Civic Movement, которая признана нежелательной), заочно сокращен до двух лет назначенный срок в колонии. Об этом она сама сообщила в Twitter.

В конце 2022 года Анастасию Шевченко заочно приговорили к трем годам колонии общего режима за сотрудничество с «Открытой Россией», заменив условный приговор.

«Мне сегодня суд сократил срок наказания. Так что теперь, если вернусь, всего на два года в колонию поеду, не на три»,— написала Шевченко в Twitter.

В 2021 году активистку приговорили условно к четырем годам, затем наказание смягчили до трех. Условный срок был заменен на реальный «в связи с неисполнением возложенных обязанностей», поскольку летом 2022 года она эмигрировала в Литву и перестала отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

В сентябре 2022 года Анастасию Шевченко объявили в розыск.

Мария Федотова