Бывшая активистка «Открытой России» Анастасия Шевченко заочно приговорена к трем годам колонии

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно приговорил бывшую активистку ликвидированной «Открытой России» (связана с британской Open Russia Civic Movement, которая признана нежелательной) Анастасию Шевченко к трем годам колонии общего режима. Об этом «Ъ» сообщил ее адвокат Сергей Ковалевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Шевченко (слева)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Анастасия Шевченко (слева)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Условный срок Анастасии Шевченко был заменен на реальный «в связи с неисполнением возложенных обязанностей», указано в картотеке суда. Активистка в августе эмигрировала в Вильнюс и перестала отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. В сентябре МВД России объявило ее в розыск.

Господин Ковалевич на вопрос «Ъ» об обжаловании решения суда ответил, что сторона защиты пока «подумает» об этом.

Анастасия Шевченко в 2021 году была приговорена к четырем годам условно за сотрудничество с «Открытой Россией». В частности, в деле говорилось об участии активистки в дебатах и семинарах.

Подробнее о деле Анастасии Шевченко читайте в материале «Ъ» «Нежелательность вступила в силу».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону