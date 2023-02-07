«Аудиоклуба» больше не слышно

Как стало известно “Ъ”, проект музыкального сервиса «Аудиоклуб» от «Газпром-медиа холдинга» (ГПМХ) остановлен. Публичная версия платформы вышла в сентябре, но уже в конце 2022 года работа над ней прекратилась. В холдинге обещают вместо «Аудиоклуба» развивать дистрибуцию музыки через Rutube и Yappy. Эксперты полагают, что проекту ГПМХ было бы сложно конкурировать с «Яндекс.Музыкой», VK и «Звуком», поэтому холдинг решил сосредоточиться на развитии видео.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ГПМХ заморозил проект музыкального стриминга «Аудиоклуб», публичная предварительная версия которого открылась в сентябре 2022 года, рассказали источники “Ъ” в отрасли. По словам одного из них, проект покинула основная часть команды, включая исполнительного директора Кирилла Артемьева, а оставшиеся сотрудники перешли на другие направления работы ГПМХ. Решение остановить «Аудиоклуб» было оглашено сотрудникам еще в конце 2022 года, уточнил собеседник “Ъ”.

Запуск «Аудиоклуба» был анонсирован в апреле 2022 года, вскоре после ухода из России Spotify из-за начала военных действий на Украине. Юрлицо сервиса (ООО «Чайковский») было учреждено в июле 2021 года, его чистый убыток за 2021 год составил 65,7 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Летом 2022 года «Аудиоклуб» заключил соглашение с одним из крупных дистрибуторов цифрового контента, но в итоге топ-менеджмент ГПМХ не согласовал бюджет на дальнейшее развитие проекта, говорит один из источников “Ъ”.

Александр Жаров, гендиректор «Газпром-медиа холдинга», во время презентации «Аудиоклуба», 25 апреля 2022 года: «Новая аудиостриминговая платформа дополнит линейку наших цифровых активов Rutube, Premier и Yappy».

Одной из особенностей сервиса в ГПМХ называли наличие на нем аудиокниг и записей радиопередач. С апреля по август сервис был доступен только участникам закрытого тестирования. Последнее обновление мобильного приложения «Аудиоклуб» вышло в ноябре, на Android у сервиса 100 тыс. скачиваний. Страницы «Аудиоклуба» в соцсетях VK и «Одноклассники» не обновляются с 6 сентября. На данный момент ранее скачанное приложение продолжает работать, убедился корреспондент “Ъ”.

В ГПМХ пояснили “Ъ”, что из-за ухода западных мейджоров проект «не будет реализован в исходном виде как отдельный музыкальный сервис». Там заверили, что не отказываются от развития дистрибуции аудиоконтента, планируя интегрировать этот функционал в видеоплатформы Rutube и Yappy.

Исходя из текущей ситуации на музыкальном рынке, свернуть проект для ГПМХ логично, считает собеседник “Ъ” среди цифровых дистрибуторов. В результате ухода из России крупных зарубежных площадок — Spotify, Apple Music и YouTube Music — в 2022 году рынок музыкального стриминга впервые показал спад (см. “Ъ” от 6 февраля): «Холдинг предпринимает попытки сделать дублирующие сервисы для YouTube и TikTok, но в части музыкального стриминга рынок уже фактически поделен между "Яндекс Музыкой", VK и "Звуком", еще одному участнику будет сложно переманить аудиторию».

Для успеха сервису нужны обширные каталоги исполнителей, поясняет источник “Ъ”, а это требует значительных вложений: «ГПМХ, возможно, решил направить бюджет на более востребованные видеопроекты».

Российская музыкальная индустрия ждала запуска «Аудиоклуба», рассчитывая на экспертизу ГПМХ в медиаотрасли, говорит продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Холдингу принадлежат Yappy и Rutube, что создавало потенциал для экосистемы». Создавать музыкальный сервис внутри одной из видеоплатформ он считает бессмысленным, учитывая уже проделанную работу над «Аудиоклубом».

Решение о заморозке «Аудиоклуба» могло быть связано как с завышенными ожиданиями ГПМХ от сервиса, так и с соображениями, касающимися развития всего холдинга в целом, считает главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. Он допускает, что ГПМХ в будущем способен вернуться к развитию музыкального стриминга «с минимальными репутационными потерями», но для этого потребуются как минимум ребрендинг и, возможно, пересмотр концепции.

Юрий Литвиненко, Юлия Тишина