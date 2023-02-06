70-летняя женщина погибла под обстрелом ВСУ в Белгородской области

Во время обстрела со стороны Украины Валуйского городского округа Белгородской области вечером 6 февраля погибла женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице «Вконтакте». Других подробностей он пока не привел.

«День у нас сложный, очередной обстрел. Погибла женщина. Приношу всем близким, родным, знакомым глубокие соболезнования. Оперативная обстановка у нас остается очень непростой. Пытаемся принимать все необходимые меры вместе с Минобороны. Но обстрелы мирных домов со стороны Украины продолжаются. Надеюсь... недалеко то время, когда победа будет за нами. И мы перейдем к мирной жизни, будем развиваться»,— сказал губернатор

Местные СМИ в районе 19 часов публиковали предупреждения об обстреле села Казинка Валуского округа, поступившие в СМС местным жителям.

Губернатор в своем telegram-канале уточнил обстоятельства произошедшего. По его данным, в результате попадания снаряда загорелась хозяйственная постройка частного домовладения. Погибшей под обстрелом женщине было 70 лет. «Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже приступили к тушению»,— добавил господин Гладков

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Сергей Калашников

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