Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 6 февраля

13:30. В Тамбовской области запустили проект повышения компетенций психологов из Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщили в правительстве региона, 47 человек освоят программу «Современные технологии психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях» в рамках федерального проекта «Формирование системы психологической помощи населению». Местные власти отмечают, что «аналогов в России у этой инициативы пока нет».

12:41. Губернатор Курской области Роман Старовойт возглавит добровольную народную дружину в регионе.

«Мы предполагаем, что, не дай Бог, но вдруг, в случае вооруженного вторжения добровольная народная дружина будет костяком территориальной обороны», — сказал господин Старовойт

По данным региональных властей на начало декабря, в Курской области в состав народных дружин вошли уже более 2 тыс. человек.

11:12. 25-летний мобилизованый орловчанин Владислав Пономарев погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщает местный телеканал «Истоки». Он родился 7 февраля 1997 года. Датой смерти названа 25 января 2023-го. У погибшего мобилизованного осталась трехлетняя дочь и пожилые родители.

10:05. В числе обменянных Украиной с Россией 4 февраля 63 военнопленных есть уроженец Моршанска Тамбовской области Дмитрий Коновалов. Об этом сообщил глава города Андрей Банников со ссылкой на сестру военнослужащего. По информации чиновника, женщина ранее «обращалась за помощью» в освобождении брата к главе региона Максиму Егорову: «И вот есть результат». Дмитрию Коновалову предстоит реабилитация в госпитале Минобороны, а затем он вернется в Моршанск.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 февраля