Осторожно, биржа

На Урале выросло количество розничных инвесторов, но более 60% брокерских счетов неактивны, сообщили в ЦБ по итогам 2022 года. Опрошенные «Ъ-Урал» эксперты считают, что в условиях финансовой нестабильности российский фондовой рынок может стать прекрасным инструментом для наращивания капитала в 2023 году. Наиболее перспективными сферами они называют медиарынок, телеком, девелопмент, финансовый сектор, компании реального сектора экономики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2020–2021 годах фондовый рынок страны пережил настоящий бум. Однако после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине и введения западных санкций весной 2022 года более 5 млн российских инвесторов лишились доступа к своим активам. По данным ЦБ РФ, по состоянию на первый квартал 2022 года, общая сумма денежных средств клиентов, хранящихся на брокерских счетах, составила 6,7 трлн руб. Из них только в виде акций оказались замороженными 320 млрд руб.

На этом фоне в Уральском регионе выросло количество розничных инвесторов. По данным Уральского ГУ Банка России, с начала 2022 года количество инвесторов, имеющих брокерские счета, увеличилось с 1,9 млн человек до 2,6 млн человек (данные на конец третьего квартала 2022 года). Однако совокупная стоимость активов на брокерском обслуживании сократилась с 707 млрд руб. до 566 млрд руб. «Подобная тенденция характерна и для России в целом. Надо отметить, что значительная часть счетов — более 60% — неактивны или с небольшими суммами — до 10 тыс. руб.»,— пояснил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.

По его словам, число клиентов на брокерском обслуживании в основном увеличивалось за счет новичков — инвесторов, которые впервые пришли на фондовый или валютный рынок.

Интерес розничных инвесторов к российским акциям и облигациям был обусловлен стремлением граждан к получению более высокой доходности по сравнению с банковскими вкладами. Одновременно сокращалась доля иностранных активов в портфелях.

Эксперты отмечают, что произошедшее сильно повлияло на поведение уральских инвесторов, которые стали проявлять больше осторожности при работе с биржей, но не потеряли оптимизма. «Люди стали меньше доверять фондовому рынку. По информации от Банка России, частные инвесторы за первые шесть месяцев 2022 года потеряли в среднем 26% капитала. Но есть доля тех, кто верит в дальнейшее улучшение экономической ситуации и в высокие дивиденды»,— отметил руководитель центра организации продаж и развития казначейских операций Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Максим Голубков.

Директор филиала «БКС Мир инвестиций» в Екатеринбурге Андрей Цуран подтвердил тенденцию: «Системные шоки привели к значительным убыткам для многих клиентов, поэтому инвесторы стали значительно осторожней».

Директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин уверен, что сложный переломный период развития экономики приводит к потерям малых инвесторов и возможности получения больших — отсроченных по времени — доходов у профессионалов. «Стабильное положение внутренней экономики, отсутствие сбоев в работе систем жизнеобеспечения граждан привели к некоторому ослаблению операций у ряда категорий клиентов. При этом профессиональные игроки занимаются скупкой подешевевших активов»,— указал он.

Персональный брокер управления премиального брокерского обслуживания инвестиционного банка «Синара» Алексей Цапаев напомнил, что рынок акций исторически большую часть времени растет, особенно активно это происходит после сильных провалов. Именно циклы падений и коррекций благоприятны для инвестиций. В пример он привел кризис 1998 года, когда годовая доходность рынка акций РФ была отрицательной — минус 46,69%, но уже в 1999 году она выросла и составила 234,96%. В кризис 2008 года доходность составила минус 67,2%, а в 2009 году — плюс 121,4%.

В 2022 году доходность показала минус 43,12%. «Конечно, доходность в прошлом не гарантирует и не определяет доходность в будущем, и риск получения второго дна —падения котировок ниже минимальных в 2022 году — нельзя исключать. Но главная задача любого инвестора — уметь работать с вилкой вероятностей и уметь грамотно определять аллокацию (распределение.— «Ъ-Урал») активов в своем портфеле исходя из нескольких сценариев, опираясь на более вероятный. За 26 лет средняя доходность рынка акций составила 25,7% годовых»,—указал господин Цапаев.

Опытные участники рынка предлагают инвесторам вкладывать в предприятия, отрасли и сектора экономики, в которых они хорошо разбираются. При отсутствии нужных компетенций стоит обратить внимание на те сферы, которые получают серьезную поддержку государства. Так, наиболее перспективными Максим Марамыгин считает машиностроение, станкостроение, автомобиле- и самолетостроение, IT-сферу, фармакологию. Аналитики «БКС мир инвестиций» видят наибольший потенциал роста в тех сегментах, где существует серьезный внутренний спрос, включая сектор медиа, финансовые компании, девелоперов, потребительский сектор и телеком. Средний потенциал роста акций в каждом из этих направлений до конца 2023 года составляет от 45% до 60%.

«Все зависит от цели инвестора, от его отношения к рискам и его ожиданиям по доходу. Для более консервативных клиентов можно подобрать облигации качественных эмитентов с доходностью от 9% до 13% годовых в рублях»,— рассказал Алексей Цапаев.

При отсутствии серьезных изменений в финансовом положении страны вложенные средства в реальный сектор экономики начнут приносить дивиденды уже в 2024 году. «Ситуация в стране достаточно стабильна, власть демонстрирует полный контроль над экономическими и социальными процессами — а это залог прогнозируемости и стабильности в будущем. На этом фоне инвесторы не будут уходить с рынка, а лишь перекладывать средства из одних активов в другие. С 2024 года возможен рост рынка даже на базе лишь внутренних финансовых источников. К этому времени должна начать поступать отдача от инвестиций в реальный сектор экономики, вкладываемых с этого года»,— уверен господин Марамыгин.

Евгения Яблонская