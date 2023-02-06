Клубы набрали массу

В 2022 году продажи в фитнес-клубах Свердловской области увеличились в среднем на 13% по сравнению с 2021 годом. Основной вклад в прирост выручки внесли открывшиеся в прошлом году новые клубы. Пик просадки пришелся на период мобилизации, однако индустрия восстановилась уже через 2,5 недели. Впрочем, отток персонала в связи с мобилизацией не превысил 5%. По прогнозам экспертов, рынок фитнес-услуг в 2023 году будет прирастать на 5–10%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году уральские фитнес-клубы нарастили клиентскую базу

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ В 2022 году уральские фитнес-клубы нарастили клиентскую базу

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным агентства FitnessData, объем продаж в коммерческих фитнес-объектах Екатеринбурга в 2022 году увеличился на 13% по сравнению с 2021 годом. «Основной вклад в прирост выручки внесли открывшиеся новые фитнес-центры в Екатеринбурге со средним чеком в 2,5 раза выше среднего. Вклад действующих объектов в прирост выручки меньше и в основном связан с ростом цен на дополнительные услуги»,— рассказал «Ъ-Урал» управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков.

По его данным, по сравнению с 2019 годом в Екатеринбурге стало на 50 фитнес-объектов больше, а в Свердловской области — на 70. Он уточнил, что большинство из новых объектов — фитнес-студии (в Екатеринбурге их более 120), но были и знаковые открытия — например премиальный фитнес-клуб Encore Fitness, открытый в Екатеринбурге летом 2022 года. Эксперты из Fitness Data считают фитнес-клубами те объекты, площадь которых превышает 500 кв.м, у них есть тренажерный зал и, как минимум, одна дополнительная услуга.

В Екатеринбурге, по данным на 2023 год, насчитывается 310 объектов для занятий фитнесом (клубы, студии, ФОКи и другие). В городе представлены такие сети, как Bright Fit, Drive Fitness, PowerHouse gym, World Class. Средняя стоимость абонемента на годовое посещение тренажерных залов в фитнес-объектах — 15 тыс. руб., в фитнес-клубах без бассейна — 17 тыс. руб., с бассейном — 40 тыс. руб.

В сети Bright Fit рассказали, что по сравнению с пандемийным 2021 годом продажи к концу декабря 2022 года выросли на 30%. Коммерческий директор Bright Fit Иван Моисеенко добавил, что за год значительно увеличились и расходы — примерно на 30%. По словам господина Моисеенко, сильный рост расходов вызван инфляцией, повышением стоимости товаров и работы специалистов.

Генеральный директор сети DriveFitness Роман Вальчук добавил, что по выручке в 2022 году сеть подошла к результатам 2019 года, но при этом выросли расходы, а также осталась необходимость вернуть трехпроцентные кредиты, которые были выданы в конце 2021 года при введении QR-кодов. «Они были отсрочены весной 2022 года. В этом году нам предстоит закрывать убытки по ним»,— рассказал господин Вальчук.

В фитнес-центре Fitberri и сети фитнес-клубов «АрмСтронг» сообщили, что в 2022 году продажи по клубным картам увеличились на 11%, однако пострадали персональные тренировки: объемы продаж по ним сократились на 15%.

«Этот показатель свидетельствует о том, что клиенты стали экономнее расходовать свои средства. Те, кто ходит годами и регулярно, стали иногда заниматься самостоятельно, пропускать продление пакетов персональных тренировок»,— пояснила генеральный директор фитнес-центра Fitberri и сети фитнес-клубов «АрмСтронг» Наталья Проскурякова.

По ее словам, в то же время до 30% прирос детский фитнес: «родители с удовольствием приводят детей на тренировки в клубы».

О росте посещаемости говорят и другие участники рынка. «С учетом тех, кто не продлевал фитнес-пакеты, у нас клиентская база выросла на 20% по сравнению с 2021 годом»,— рассказал Иван Моисеенко из Bright Fit. В эконом сегменте Fitberri и «АрмСтронг» посещаемость увеличилась до 25%, в бизнес и премиум сегментах — до 30%. О снижении популярности фитнес-услуг сообщила управляющая фитнес-клуба Garage Gym Наталья Леонова. По ее данным, поток посетителей в Garage Gym снизился к концу года на 8%.

Особо cильное влияние на деятельность фитнес-клубов оказала частичная мобилизация в рамках СВО, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре. «В первые дни после объявления частичной мобилизации фитнес-объекты потеряли больше 1/3 трафика, а продажи дополнительных услуг снижались почти в два раза»,— отметил Максим Боровиков. По его оценкам, восстановление посещаемости до уровня середины сентября в среднем по Свердловской области заняло около 2,5 недель. «В ноябре–декабре показатели сентября-октября были превзойдены как по посещаемости, так и по выручке»,— подчеркнул он.

Отток сотрудников фитнес-клубов после объявления частичной мобилизации в агентстве FitnessData оценили не более чем в 5%. Часть из работников вернулась к работе в конце 2022 года. «По данным HeadHunter, активных резюме на одну вакансию в сентябре–октябре было 1,3–1,5. Это незначительные отличия по сравнению с летними месяцами или концом 2022 года»,— указал господин Боровиков. Сеть Bright Fit потеряла около 5% тренерского состава. Перестали сотрудничать с фитнес-клубом Garage Gym два человека из 132.

По прогнозам аналитиков FitnessData, по итогам 2023 года фитнес-индустрия в России прирастет на 4–5%.

«Если говорить про Екатеринбург, то потенциал роста в городе все еще сохраняется, несмотря на то, что здесь один из самых развитых рынков фитнес-услуг в России. С учетом возросших рисков мы ожидаем в ближайшие годы открытия преимущественно небольших фитнес-студий, не требующих значительных инвестиций»,— отметил господин Боровиков. По мнению госпожи Проскуряковой, рынок будет расти примерно на 5–10% в год за счет диверсификации бизнесов и отсутствия в ближайшие годы развлечений.

Анастасия Таначева